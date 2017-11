SUV für Südamerika: VW investiert 500 Millionen Euro in Argentinien

Der argentinische Präsident Mauricio Macri (r) gibt dem VW-Markenchef Herbert Diess am 10.11.2017 im Rahmen seines Besuchs beim Produktionsstandort von Volkswagen in General Pacheco (Argentinien) die Hand.

Hunderte neue Jobs

Volkswagen will in Argentinien 650 Millionen Dollar, also 560 Millionen Euro, investieren, um die Produktionsstätte in Buenos Aires zu modernisieren.