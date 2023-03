SVB-Pleite laut Ifo-Chef Fuest Gefahr für globales Finanzsystem

Clemens Fuest © Sven Simon/IMAGO

Ifo-Chef Clemens Fuest sieht in der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA Gefahren für die Stabilität des globalen Finanzsystems.

München in Deutschland - „Es ist ja fast klassisch, wenn in Phasen eines starken Zinsanstiegs das Problem entsteht, dass die Finanzstabilität in Gefahr gerät“, sagte der Chef des Münchner Ifo-Instituts der Mediengruppe Bayern (Donnerstagsausgaben).

Die SVB habe „in hohem Maße“ länger laufende Anleihen gekauft, deren Kurse seien durch die steigenden Zinsen gefallen. „Das kann zum Problem werden, wenn Banken das Risiko nicht absichern und weil Banken nach wie vor zu wenig Eigenkapital haben müssen“, sagte Fuest weiter. „Wir haben jetzt eine Situation, in der das Vertrauen in Kreditinstitute erschüttert ist.“ Daran, dass die US-Regierung die Einlagensicherungs-Regeln aufgehoben habe, indem sie das Kundengeld nach der SVB-Pleite über die bisherige Garantie-Marke von 250.000 Dollar hinaus abgesichert habe, sei zu erkennen, wie ernst die Lage sei.



Fuest sprach sich dafür aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag bei der angekündigten Erhöhung der Leitzinsen um 50 Basispunkte bleibt. „Würde sie jetzt etwa auf 25 Basispunkte zurückgehen, würde das zwar etwas Entlastung bringen in Hinblick auf die kurzfristige Finanzstabilität. Sie würde damit aber zugleich das Signal geben, dass sie glaubt, wir hätten hier ein größeres Problem“, sagte der Ökonom der Mediengruppe Bayern. ilo/mt