Innovations-Club: Digitalminister Wissing verstärkt Zusammenarbeit mit Baltenstaaten

Teilen

Digitalminister Volker Wissing hat die Gründung von einem Innovations-Club mit Baltenstaaten vereinbart. © Political-Moments/IMAGO

Deutschland wird im Digitalbereich enger mit den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zusammenarbeiten.

Tallinn - «Wir haben uns entschieden, unsere Zusammenarbeit zu verstärken», sagte Digitalminister Volker Wissing (FDP) am Freitag im estnischen Tallinn am Ende einer fünftägigen Baltikum-Reise. Die vier Länder werden dazu einen «Innovations-Club für Europa» gründen, mit dem die Digitalisierung europaweit vorangebracht werden soll.

«Wir müssen aufholen und schneller werden in Europa. Das geht nur mit Technologieoffenheit, Mut zu Innovationen und mit Ländern, die vorangehen», sagte der in Landau in der Pfalz geborene Wissing nach Treffen mit den für Digitalisierung und Verkehr zuständigen Ministern Kristjan Järvan und Riina Sikkut. «Wir stehen dafür ein, die Chancen der Digitalisierung zu sehen und wollen uns von Bedenkenträgern nicht aufhalten lassen.»

Abstimmen wollen sich die vier Länder bei Fragen zu Digitalisierung, Innovationsförderung, neuen Standards und Abbau von Hürden. Dazu werde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, die eine Agenda vorbereiten und Vorschläge für die Europäische Kommission mit Sitz in Brüssel formulieren soll. Auch weitere Staaten sollen eingeladen werden. Zudem wollen die vier Länder gemeinsam Projekte im Digitalbereich voranbringen.

Sikkut verwies auf die Notwendigkeit von gemeinsamen Standards etwa beim Datenaustauch oder bei der Verknüpfung von Dienstleistungen. «Wenn wir keine Standards haben, dann braucht alles eine bilaterale Zusammenarbeit oder guten Willen, damit es grenzüberschreitend funktioniert», sagte sie.

Estland war die dritte und letzte Station eines fünftägigen Besuchs Wissings, die ihn zuvor nach Litauen und Lettland führte. Anders als andere Länder waren die baltischen Staaten früh bereit, den Schritt aus der analogen in die digitale Welt zu vollziehen - und gelten heute als Vorreiter in Europa. (dpa)