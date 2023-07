Tanken seit vergangener Woche deutlich teurer

Tanken (Symbolbild) © Unai Huizi/Imago

Die Kraftstoffpreise an Tankstellen sind deutlich gestiegen.

München in Deutschland - Für den Liter Diesel zahlten Autofahrerinnen und Autofahrer 1,67 Euro an der Tankstelle und damit 4,2 Cent mehr als in der Vorwoche, teilte der ADAC am Mittwoch in München mit. Auch der Preis für E10 zog mit 1,825 Euro je Liter im Vergleich zur Vorwoche deutlich an (plus 3,6 Cent).

Ursächlich für die Verteuerung war dem ADAC zufolge in erster Linie der gestiegene Rohölpreis. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent liegt derzeit bei rund 83 US-Dollar. Zugleich kritisierte der Verband das Preisniveau an Tankstellen. Dieses sei „seit längerem deutlich überhöht, was der Mineralölbranche schon erhebliche Margen beschert“ habe. Ungeachtet hoher Rohölpreise gebe es „Luft für Preissenkungen“.

Der ADAC empfahl Autofahrerinnen und Autofahrern, am Abend zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr zu tanken. Zu dieser Zeit sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Auch zwischen 18 und 19 Uhr seien die Preise niedrig. bro/pe