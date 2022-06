Beim Tanken: Ausländer müssen in Ungarn draufzahlen – jetzt droht Orban ein EU-Streit

Von: Patricia Huber

Ungarn möchte nicht, dass Ausländer von den günstigen Spritpreisen im eigenen Land profitieren. Doch das könnte nun zu einem Streit mit Brüssel führen.

Budapest – Trotz Tankrabatt steigen die Spritpreise in Deutschland wieder. Die Steuererleichterung aus dem Entlastungspaket sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Preise für Benzin und Diesel deutlich sinken. Doch nach einem kurzen Preisabfall geht es jetzt schon wieder nach oben. Am Montag (6. Juni) kostete der Liter E10 laut ADAC-Angaben im bundesweiten Durchschnitt 1,942 Euro pro Liter. Diesel schlägt mit 1,976 Euro zu Buche.

Tanktourismus: Ungarn lässt Ausländer mehr für Benzin und Diesel bezahlen

Dagegen sind die Kraftstoffe in einigen EU-Ländern deutlich günstiger als in Deutschland. So auch in Ungarn. Dort kostet der Liter maximal 480 Forint, was etwa 1,22 Euro entspricht. Diese Obergrenze wurde festgelegt, damit die Bürger in Ungarn weniger unter den weltweit steigenden Preisen leiden. Aber auch bei den Bürgern der Nachbarländer und Urlaubern kamen die Preise gut an.

Nun hat Ungarns Präsident Viktor Orban dem Tanktourismus einen Riegel vorgeschoben. Regierungsvertreter hatten überraschend angekündigt, dass für Ausländer in Zukunft der Marktpreis gelten werde. Dieser liegt Medienberichten zufolge um 40 bis 60 Prozent höher, als der Preis für Ungarn. Die Folge: Kurz nach der Ankündigung kam es Medienberichten zufolge vor den Tankstellen in Grenznähe zu den EU-Nachbarn Österreich und Slowakei zu langen Schlangen, weil viele Ausländer noch zum billigeren amtlichen Preis tanken wollten.

Tank-Diskriminierung: Streit mit Brüssel vorprogrammiert

Doch ganz rechtens dürfte Orbans neuste Regelung nicht sein. Denn die unterschiedliche Behandlung von Inländern und Bürgern anderer EU-Staaten an den Zapfsäulen wirft die Frage auf, inwiefern das EU-Land Ungarn damit nicht gegen das in der EU bestehende Diskriminierungsverbot verstößt. Orbans Kanzleichef Antal Rogan räumte am Donnerstagabend in einer Fernsehsendung ein, dass die neue Preisregelung zu Diskussionen mit Brüssel führen könne.

Auch der CSU-Europaabegrodnete Markus Ferber kritisierte das Vorgehen Ungarns scharf. Er fordert die Europäische Kommission im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung auf, „hier zügig zu handeln und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einzuleiten“. (ph/dpa)