Tanken vergangene Woche teilweise deutlich teurer geworden

Tanken (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Kraftstoff ist in der letzten Woche teilweise deutlich teurer geworden.

München in Deutschland - Tanken ist in der vergangenen Woche teils deutlich teurer geworden. Für den Liter Diesel zahlten Autofahrerinnen und Autofahrer 1,629 Euro an der Tankstelle und damit 2,8 Cent mehr als in der Vorwoche, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Auch der Preis für E10 war mit 1,795 Euro je Liter etwas höher als in der Vorwoche (plus 0,9 Cent).

Ursächlich für die Verteuerung seien nach Angaben des ADAC in erster Linie die höheren Rohölpreise. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent kletterte von 76 Dollar in der Vorwoche auf über 79 Dollar. Die deutlich höheren Preise beim Diesel könnten zudem mit der gestiegenen Heizölnachfrage zusammenhängen: Diese setze in der Regel erst im Herbst ein, wegen der unklaren Preissituation im vergangenen Jahr „holen aber viele Verbraucher ihren ursprünglich für 2022 geplanten Kauf von Heizöl offenbar erst in diesem Sommer nach“, erklärte der Automobilclub.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern üblicherweise, am Abend zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr zu tanken. Dann sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Aber auch zwischen 18.00 und 19.00 Uhr seien die Preise besonders niedrig. mb/hcy