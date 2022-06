Tankrabatt: Mineralölkonzerne machen sich die Taschen voll – warum das Kartellamt machtlos ist

Von: Lisa Mayerhofer

Eine gute Woche nach seiner Einführung zeigt sich immer mehr, dass der Tankrabatt vor allem bei den Mineralölkonzernen landet. Der Kartellamts-Präsident muss die Verbraucher vertrösten.

München – Der Tankrabatt landet eine Woche nach seiner Einführung ganz offensichtlich nicht bei den Verbrauchern. Ganz im Gegenteil: Die Spritpreise sind nun wieder gestiegen. So meldete der ADAC am Donnerstag für den Mittwoch einen Wert von 2,007 Euro pro Liter. Das sind 1,5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für E10 stagnierte bei 1,948 Euro je Liter.

Datenanalyse zeigt: Mineralölwirtschaft profitiert von Tankrabatt

Diesel ist damit schon fast wieder so teuer wie vor der Steuersenkung am 1. Juni, die bei dem Kraftstoff 16,7 Cent pro Liter ausmachte. Zum Preis des 31. Mai fehlten nur noch 3,7 Cent. Die Entwicklung gehe in die absolut falsche Richtung, sagte ein ADAC-Sprecher. „Die Preise sollten runter, nicht rauf.“

Von dem Tankrabatt profitiert wohl vor allem die Mineralölwirtschaft – und nicht die Verbraucher. Eine Datenanalyse des Nachrichtenmagazins Spiegel zeigt, dass die Mineralölwirtschaft seit dem Start des Tankrabatts ihre Margen deutlich ausweiten konnte. Der Analyse zufolge ist die bereinigte Differenz zwischen den internationalen Rohölpreisen und den Spritpreisen hierzulande weiter gestiegen – und zwar um durchschnittlich sechs Cent pro Liter für Diesel wie auch Super E5.

Tankstellenverband: „Die Mineralölgesellschaften machen Kasse“

Auch der Tankstellen-Interessenverband (TIV) hat den Mineralölkonzernen vorgeworfen, die aktuelle Situation auszunutzen, um die Gewinne hochzutreiben. „Die Mineralölgesellschaften machen Kasse angesichts eines Klimas im Markt, das einen relativ hohen Benzinpreis ermöglicht“, sagte ein Sprecher des Verbands der Stuttgarter Zeitung.

Der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt von 35 Cent bei Benzin und 17 Cent bei Diesel sei über Preisanhebungen weitgehend schon im Vorfeld „kapitalisiert“ worden, führte der Sprecher aus. Und jetzt werde weiter erhöht: Bald werde der Durchschnittspreis für den Liter Super wieder über zwei Euro liegen „und im August werden wir bei 2,10 oder 2,20 Euro landen“.

Tankrabatt: Bundeskartellamt will Preise im Blick behalten

Das wollte die Ampel-Koalition eigentlich verhindern – mithilfe des Bundeskartellamts. Andreas Mundt, der Präsident der Behörde, hatte angekündigt, nach dem Start des Tankrabatts die Preise an den Tankstellen genau im Blick zu behalten. Die Mineralölkonzerne würden „ihre Preispolitik zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich unter dem Brennglas des Bundeskartellamts durchführen“, sagte Mundt vergangene Woche im Deutschlandfunk. Es gebe große Transparenz über die Preise. Dies habe den Vorteil, „dass wir unter Umständen auch sehr unangenehme Fragen stellen können“.

Passiert ist bisher nicht viel – und es bleibt auch die Frage, was das Bundeskartellamt gegen die Mineralölkonzerne überhaupt unternehmen kann. Ifo-Präsident Clemens Fuest zeigte sich erstaunt, dass Politiker angekündigt hätten, dafür zu sorgen, dass die Entlastung aus dem Tankrabatt an die Autofahrer weitergegeben werde. Unternehmen bestimmten immer noch selbst, welche Preise sie für ihre Produkte verlangen und was sie am Markt durchsetzen können: „Das ist legitim.“

Das Bundeskartellamt kann eingreifen, wenn es konkrete Hinweise hat, dass sich Unternehmen absprechen, um die Preise gesetzeswidrig zu manipulieren. Das konnten die Wettbewerbshüter, die die Branche schon häufiger untersucht haben, aber schon in der Vergangenheit nie nachweisen. Denn es gibt nur wenige Player, die sich sehr gut kennen und schnell auf Änderungen reagieren können, ohne dass man ihnen gemeinsame Absprachen vorwerfen könnte.

Tankrabatt: Steuergelder an Mineralölkonzerne?

Viele Verbraucher sind wiederum wütend, dass der Tankrabatt nicht bei ihnen ankommt, sondern von den Mineralölkonzernen geschluckt wird. Experten warnen vor Milliardenverlusten auf Kosten des Steuerzahlers: „Der Tankrabatt bedeutet primär einen Transfer von drei Milliarden Euro an Steuergeldern von Steuerzahlern in die Taschen der Mineralölkonzerne“, schreibt Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin auf Twitter.

Mundt erklärte im ARD-Morgenmagazin, er könne die Haltung nachvollziehen, dennoch könne das Kartellamt nur mit den Mitteln agieren, die ihm zur Verfügung stünden. Diese Mittel seien Information, Transparenz und die Möglichkeit, die Unternehmen „in eine wirklich unangenehme Lage zu versetzen.“ Irgendwann würden sich die Unternehmen rechtfertigen müssen, sagte Mundt. (lma/dpa/AFP)