Tankrabatt: Industrie-Präsident greift Habecks Kartellpläne an – „Das hilft niemandem“

Von: Lisa Mayerhofer

Der Tankrabatt zeigt an der Zapfsäule keine Wirkung. Wirtschaftsminister Habeck plant nun eine Verschärfung des Kartellrechts. Siegfried Russwurm, Präsident des Industrieverbands BDI, äußert harte Kritik.

Berlin – Die Spritpreise sind trotz Einführung des Tankrabatts gestiegen – dabei sollte die Steuersenkung den Verbrauchern zugutekommen. Während die Mineralölwirtschaft beteuert, den Tankrabatt durchaus an die Verbraucher weiterzureichen, feilt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an einer Verschärfung des Kartellrechts, um den Unternehmen besser auf die Finger schauen zu können.

Habeck plant Verschärfung des Kartellrechts – BDI-Präsident: „Das würde die Grundfesten unseres Rechtssystems treffen“

Dieser Plan stößt beim Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, auf harte Kritik: „Die Zerschlagung von Unternehmen ist das schärfste Mittel, was dem Rechtsstaat zur Verfügung steht“, sagte Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Die Schwelle für den Einsatz dieses Instrumentes noch niedriger zu setzen, um beim bloßen Anschein von Missbrauch reagieren zu können – das würde die Grundfesten unseres Rechtssystems treffen.“

Nach Habecks Plänen soll das Kartellamt mehr Möglichkeiten erhalten, um zum Beispiel im Zuge der fehlenden Effizienz des Tankrabatts gegen Mineralölkonzerne schärfer vorzugehen. Wettbewerbshüter sollen auch Gewinne abschöpfen können, wenn Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Als letztes Mittel sollen sogenannte Entflechtungen, also die Zerschlagung von Konzernen, möglich sein.

Vizekanzler Robert Habeck plant eine Verschärfung des Kartellrechts. © Kay Nietfeld/dpa

Entflechtungen landeten fast immer vor den Gerichten, entgegnete Russwurm. „Am Ende stehen oftmals horrende Entschädigungssummen, die der Steuerzahler zu bezahlen hat. Das kann niemand wollen, und es hilft in der aktuellen Situation auch niemandem.“

Der Industriepräsident nahm laut den Zeitungen ebenso die Mineralölkonzerne gegen den Vorwurf in Schutz, sie würden den Krieg in der Ukraine nutzen, um Zusatzgewinne einzustreichen. „Wir sprechen über einen komplexen globalen Markt in einer Krisensituation. Daraus ergeben sich Knappheiten und Kostensteigerungen bei Versorgung, Transport, Weiterverarbeitung“, sagte er. „Das alles muss man sauber analysiert und belegt haben, ehe man pauschale und schwerwiegende Verdächtigungen äußert.“

Habeck plant Verschärfung des Kartellrechts wegen Tankrabatt – Middelberg: „Der Weg ist richtig“

Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) erklärte dagegen, er halte eine geplante Verschärfung des Kartellrechts für richtig. „Auch in Zukunft werde es darum gehen, eine schlagkräftige juristische Handhabe gegen den Missbrauch von Marktmacht zu haben“, sagte der BVMW-Chef. „Gerade kleine und mittelständische Unternehmen wären die ersten Opfer von Wettbewerbsverzerrungen zugunsten großer Konzerne. Wir fordern daher den Gesetzgeber auf, Wettbewerb auf Augenhöhe zu ermöglichen und das Kartellrecht entsprechend zu überarbeiten.“

Auch der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Mathias Middelberg (CDU) hält eine wie von Habeck geplante Verschärfung des Kartellrechts wegen der geringen Wirkung des Tankrabatts für richtig. „Der Weg über das Kartellrecht ist richtig. Wenn ein Markt nicht funktioniert, ist das Kartellrecht das richtige Mittel, um die Marktmechanismen und insbesondere das Wettbewerbsprinzip wieder durchzusetzen“, sagte Middelberg der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Beim Mineralölmarkt spreche manches dafür, dass der Wettbewerb nicht funktioniere. „Das war schon vor Tankrabatt und Ukraine-Krieg an den erheblichen täglichen Preisschwankungen erkennbar. Wenn man dem nachhaltig begegnen will, muss man den Wettbewerb unter den Anbietern wiederherstellen. Das erfordert eine scharfe, durchgriffsstarke Kartellaufsicht“, so Middelberg weiter. (lma/dpa/AFP)