Tankrabatt: Steuerzahlerbund für Verkürzung auf einen Monat – „Erzeugt Verdruss“

Die Spritpreise sind trotz Tankrabatt weiterhin hoch. Der Steuerzahlerbund fordert deshalb jetzt ein frühzeitiges Ende der Maßnahme, um Steuergelder zu sparen.

Berlin – Der Tankrabatt ist nun seit einem halben Monat in Kraft. Doch wer sein Auto volltanken möchte, muss immer noch ziemlich tief in die Tasche greifen. Die Preise für Benzin und Diesel sind nach wie vor auf Rekordhöhe – was zu einer Menge Kritik führt.

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat sich jetzt für ein vorzeitiges Ende des Tankrabatts ausgesprochen. „Am Ende erzeugt der Tankrabatt Verdruss über die Politik und das Gefühl der Machtlosigkeit, was die steigende Inflation betrifft“, sagte Holznagel der Augsburger Allgemeinen. „Das ist fatal.“

Tankrabatt: Drei Monate würden mindestens drei Milliarden Euro kosten

Der Konstruktionsfehler des Tankrabatts lasse sich „schwer wettmachen“, sagte Holznagel der Zeitung weiter. „Deshalb muss die Bundesregierung den Zeitraum des Tankrabatts deutlich verkürzen.“ Er sprach sich „für eine Verkürzung von drei auf einen Monat“ aus. Damit lasse sich viel Geld sparen. Holznagel rechnete vor: „Wenn man den Tankrabatt drei Monate durchlaufen ließe, würde das den Staat 3,0 bis 3,2 Milliarden Euro kosten.“

Die Politik scheint machtlos. Der Tankrabatt kommt nicht an und die Vorwürfe gegenüber den Mineralölkonzernen werden immer lauter. Das Kartellamt schaut genau auf die Spritpreise, dämpfte die Erwartungen an eine Änderung allerdings. „Wir tun unser Möglichstes, um aufzuklären und Transparenz in die Preissetzung der Mineralölkonzerne zu bringen“, erklärte Präsident Andreas Mundt. „Weder das Bundeskartellamt noch eine andere Behörde in Deutschland kann aber Preise auf Knopfdruck senken.“ Hohe Preise und auch das Erwirtschaften von hohen Gewinnen seien nicht verboten.

Steuerzahlerbund: Präsident regt Diskussion um Neun-Euro-Ticket an

Der Verbandspräsident regte auch eine Diskussion um ein vorzeitiges Ende des Neun-Euro-Tickets nach einem Monat an: „Meines Erachtens ist das Neun-Euro-Ticket nur ein Schnupperkurs für den öffentlichen Nahverkehr“, sagte er. Doch Aufgabe des Staates sei es, die Menschen finanziell zu unterstützen, die pendeln müssen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen und damit ein Einkommen zu erzielen. Dieser Auftrag des Staates decke sich nicht mit dem Neun-Euro-Ticket.

Die einzige Maßnahme, um Menschen zu entlasten, die zwangsweise pendeln müssen, sei „die Entfernungspauschale, ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Fahrrad“, sagte Holznagel. (AFP/dpa/ph)