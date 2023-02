Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Warnstreiks fortgesetzt

Teilen

Streikposten der Berliner Stadtreinigung © Mike Schmidt/IMAGO

Die Warnstreiks in öffentlichem Dienst wurden am Freitag von Bund und Kommunen fortgesetzt.

Berlin in Deutschland - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat es am Freitag weitere Warnstreiks gegeben. Betroffen waren öffentliche Betriebe in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin. So fiel wie schon am Donnerstag die Rheinbahn in Düsseldorf aus, außerdem gab es einen Warnstreik beim Wasser- und Schifffahrtsamt.

In Berlin war erneut unter anderem die Stadtreinigung betroffen. Zum ersten Mal beteiligte sich auch Baden-Württemberg an den Warnstreiks, Auftakt war in Schwäbisch Hall unter anderem beim Bauhof und in den Stadtwerken. Für die kommende Woche sind bereits zahlreiche weitere Warnstreiks in Baden-Württemberg und mehreren anderen Bundesländern angekündigt.



Die erste Runde der Tarifgespräche für 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen wurde im Januar ergebnislos vertagt. Die zweite Runde findet am 22. und 23. Februar statt. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern wegen der hohen Inflation für die Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr.

Vertreter von Bund und Kommunen wiesen die Forderung unter Verweis auf die Haushaltslage zurück. Ein Verhandlungsangebot legten sie bisher nicht vor. ran/cfm