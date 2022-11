Tarifkonflikt in Österreich: Drohender Warnstreik bei Bahnen

Am Montag droht bei den österreichischen Bahnen ein Warnstreik. © Alex Halada via IMAGO

Am Montag könnte ein Warnstreik bei den österreichischen Eisenbahnen kommen. Arbeitgeber und Gewerkschaften suchen nach einem Gesprächstermin, um eine Lösung im Tarifkonflikt zu erzielen.

Wien - Es werde ein Gesprächstermin idealerweise vor Wochenbeginn gesucht, bestätigten beiden Seiten der österreichischen Nachrichtenagentur APA. «Wir sind in Abstimmung, ob wir schon vorher, bis zum Wochenende, also vor Sonntag Mitternacht, einen Verhandlungstermin zustande bekommen, um ein vertretbares Ergebnis zu erreichen - das ist Voraussetzung, um einen Warnstreik zu vermeiden», sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vida mit Sitz in Wien am Donnerstag.

Die Gewerkschaft fordert für die 50 000 Beschäftigten der Branche ein Entgeltplus von jeweils 400 Euro im Monat, was aus Sicht der Arbeitgeber einer Einkommenssteigerung von bis zu 24 Prozent in den unteren Gehaltsklassen entspräche. Die Arbeitgeber bieten ein durchschnittliches Gehaltsplus von acht Prozent ab 1. Dezember und im Dezember einen Einmalbetrag von 1000 Euro. (dpa)