Tarifstreit zwischen Lufthansa und Piloten: Ergebnis erzielt

Lufthansa Airbus (Symbolbild) © Nicolas Economou/Imago

Im langwierigen Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren Piloten könnte es zur Einigung kommen.

Köln in Deutschland - In den „sehr intensiven Verhandlungen“ sei ein Ergebnis erzielt worden, hieß es in einem Schreiben der Pilotengewerkschaft Cockpit an ihre Mitglieder vom Mittwochabend, das AFP vorlag. Die Mitglieder sollen nun sagen, ob dieses Ergebnis angenommen werden soll oder nicht. Dazu sollen in den kommenden Tagen die Vorbereitungen getroffen werden, wie es hieß.

Bei einer Zustimmung wären Streiks in der Ferienzeit vom Tisch. Das Fachportal aero.de berichtete, in den Verhandlungen vereinbart worden seien unter anderem ein Gehaltsplus von 7,5 Prozent ab 2024, eine einmalige steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro sowie Verbesserungen an der Dienststruktur.



Die Friedenspflicht endete bereits am 30. Juni. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen wurde nun laut Mitgliederbrief in einem „Spitzengespräch mit dem Konzernvorstand“ erzielt.



In dem Tarifstreit hatten die Piloten Anfang September 2022 gestreikt, die Lufthansa musste an dem Tag fast alle ihre Flüge streichen. Beide Seiten einigten sich auf eine Zwischenlösung bis Ende Juni dieses Jahres. Die Pilotinnen und Piloten bekamen damals rückwirkend ab August 2022 sowie ab April 2023 jeweils 490 Euro mehr im Monat. ilo/mt