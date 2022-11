Taxibranche fordert, in Subventionen für den Nahverkehr einbezogen zu werden

Taxistand (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Taxibranche in Deutschland dring auf finanzielle Unterstützung: Bei einem bundesweiten Nahverkehrsticket sollen die ländlich lebenden Menschen, die auf Taxis angewiesen sind, ebenfalls bedacht werden.

Berlin in Deutschland - Auch auf dem Land lebten Steuerzahler - in den Genuss eines 49-Euro-Tickets kämen aber nur die, „bei denen auch Busse und Bahnen fahren“, erklärte der Bundesverband Taxi und Mietwagen am Mittwoch.

Auf dem Land und in Gemeinden unter 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern lebten rund 23 Prozent der Menschen in Deutschland, fuhr der Verband fort. Für sie sei das Taxi oftmals die einzige Alternative zum eigenen Wagen. „Deshalb müssen bei den Subventionen für den Nahverkehr auch Taxis und Mietwagen mit Fahrer einbezogen werden“, forderte der Verband.

Bei den Überlegungen für ein Nahverkehrsticket müsse berücksichtigt werden, dass Taxis in dünner besiedelten Regionen die „Mobilität für alle“ sicherten. Die Branche müsse finanziell unterstützt werden.



Das Nahverkehrsticket, das das Neun-Euro-Ticket ablösen soll, ist auch Gegenstand der Gespräche zwischen Bund und Ländern am Mittwoch. Vorab wurde bekannt, dass der Bund den Ländern erhöhte Finanzierungszusagen für den Nahverkehr anbieten will. hcy/pw