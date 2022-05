Tchibo verkauft jetzt Elektroboote – mit einem überraschenden Preis

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Tchibo verkauft jetzt auch Elektroboote von dem bayerischen Hersteller Leines Boote. © Tchibo GmbH

Führerscheinfrei und umweltfreundlich – so preist Tchibo sein neues Elektroboot für bis zu fünf Passagiere an. Das Modell kann bis zu acht Stunden Fahrzeit pro Akkuladung schaffen.

Hamburg – „Noch nachhaltiger ist nur selbst schwimmen“, schreibt das Hamburger Handelsunternehmen Tchibo in einer Mitteilung zu einem seiner neuesten Angebote: ein 5,60 Meter langes Elektroboot mit Platz für bis zu fünf Passagiere. Das Modell soll wohl vor allem Laien ansprechen: Man benötige dafür keinen Führerschein und keinen Liegeplatz, erklärt Tchibo. Das Boot ist bis zu 12 km/h schnell und soll bis zu acht Stunden Fahrzeit pro Akkuladung schaffen.

Tchibo: Ein Elektroboot ohne Lärm für Laien

Die Besitzer dürfen mit dem Boot Seen und Binnengewässer befahren. Denn es verfügt über eine Seetauglichkeitseinstufung der Kategorie D. Diese gilt für Boote, die für kleine Seen oder schmale Flüsse und Kanäle ausgelegt sind. Dabei ist festgelegt, dass die maximale Windstärke 4 und die maximale Wellenhöhe 0,5 Meter betragen sollen. Ein Trip ins Meer ist also nicht möglich, aber ein Badeausflug in einem ruhigen See.

Das Boot ist dabei hinsichtlich seines Antriebs emissionsfrei – und verursacht, anders als Motorboote, keinen Lärm, der Vögel und Menschen stören könnte. Das von Tchibo angebotene Modell Leines 560 „Comfort“ verfügt über Decks in Teakholz-Optik, ein klappbares Verdeck und einer Liegefläche zum Sonnenbaden. Außerdem gibt es eine Badeplattform samt klappbarer Badeleiter.

Zum See oder Fluss kann das Boot per PKW auf einem 750-Kilogramm-Trailer transportiert werden – den auch Elektroautos ziehen können. Außerdem darf dieser Bootstrailer mit einem ganz normalen Kfz-Führerschein gezogen werden.

Elektroboot von Tchibo: Zur Übergabe geht‘s nach Bayern

Gebaut werden die von Tchibo angebotenen Elektroboote vom bayerischen Hersteller Leines Boote aus Grassau am Chiemsee. Die Leines 560 „Comfort“ erhalten Kunden von Tchibo für 29.990 Euro – mit einem exklusiven Preisvorteil von 5.400 Euro gegenüber dem Normalpreis.

Die Tchibo Sonderedition ist dafür fahrfertig ausgestattet, ein Bootstrailer für den Transport optional buchbar. Allerdings müssen Kunden für die Übergabe und Einweisung zu Leines Boote nach Grassau. Das Boot kann aber auch gegen einen Aufpreis deutschlandweit geliefert werden.