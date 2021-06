Rätsel um verschwundenen Tengelmann-Milliardär: Meghan und Prinz Harry tauchen in Unterlagen auf

Ermittlerbericht

Das Verschwinden des Tengelmann-Milliardärs Karl-Erivan Haub wird immer mysteriöser. Jetzt tauchen in einem internen Ermittlungsbericht offenbar auch Prinz Harry und seine Frau Meghan auf.

Mülheim an der Ruhr - Die Todeserklärung des Tengelmann-Milliardärs Karl-Erivan Haub sollte eigentlich einen Schlussstrich unter die Geschichte des ungeklärten Vermisstenfalls ziehen. Der Mitbesitzer des Handelskonzerns Tengelmann war am 7. April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Dem Verfahren vor dem Amtsgericht Köln ging ein Familienstreit um die Unternehmensanteile des früheren Tengelmann-Chefs voraus.

Am Dienstag, dem 15. Juni wurde die Erklärung rechtskräftig, Karl-Erivan Haub gilt jetzt offiziell als verstorben. Ein Schlussstrich ist die Erklärung wohl trotzdem nicht, denn weiterhin bleiben viele Fragen um das Verschwinden des Milliardärs ungeklärt. Die Unfall-Theorie erscheint nicht allen als wahrscheinlich. Durch einen internen Ermittlungsbericht, den Christian Haub nach dem Verschwinden seines Bruders in Auftrag gab, könnten jetzt sogar Verbindungen zu Meghan und Prinz Harry gezogen werden.

Ermittlungsbericht Tengelmann: Geldwäsche und Russland-Recherchen

In dem Bericht, der der Bild vorliegt, vermutet das Ermittlerteam, dass die Russlandgeschäfte des verschollenen Milliardärs für sein Verschwinden verantwortlich sein könnten. Demnach könnte es sich bei Haubs langjähriger, russischen Bekannten Veronika E. um eine Geheimdienstmitarbeiterin gehandelt haben. Seit dem Verschwinden Karl-Erivan Haubs ist sie untergetaucht.

Wie die Bild unter Berufung auf die internen Tengelmann-Ermittlungen berichtet, soll der Milliardär kurz vor seinem Verschwinden mit Sergey Grishin telefoniert haben. Mit Grishin wurden demnach Grundstücksgeschäfte für Plus-Filialen zwischen Moskau und St.Petersburg im Jahr 2010 abgeschlossen. Dabei soll ein zweistelliger Millionenbetrag verschwunden sein. Zu dem Zeitpunkt war Grishin wohl als Chef der Rosevrobank in einen Geldwäsche-Fall verwickelt, bei dem auch der russische Geheimdienst beteiligt gewesen sein soll.

Millionen-Villa: Verkauf an Meghan und Prinz Harry

Genau an diesem Punkt kommen Meghan und Prinz Harry ins Spiel. Die Tengelmann-Unternehmensgruppe ist nämlich nicht die einzige Akteurin, die in der Vergangenheit an Grundstück-Geschäften mit Grishin beteiligt war. Mitte 2020 verkaufte dieser nämlich seine kalifornische Villa „Chateau of Riven Rock“ für mutmaßliche 15 Millionen Dollar an Prinz Harry und Meghan. Elf Jahre zuvor erwarb Grishin das Anwesen noch für rund 25 Millionen Dollar. (leb)

