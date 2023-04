Autos und Alkohol: Tesla verkauft jetzt auch Bier aus Berlin

Von: Patrick Freiwah

Tesla-Limousine bei einer Präsentation: Der Autobauer steigt nun auch in das Brauereigeschäft ein. © IMAGO/Joan Cros

Tesla produziert in Berlin nicht nur Elektroautos. Der US-Autobauer bietet nun auch edles Bier an, dessen Preis sogar die Stammkundschaft aufschrecken dürfte.

Berlin/München - Im Automobilsektor ist Tesla mittlerweile erfolgreich und schreibt schwarze Zahlen. Der US-Autobauer produziert nicht mehr nur in der Heimat Elektroautos, auch in China und in Deutschland (Berlin-Brandenburg) werden Fahrzeuge mit E-Antrieb montiert.

Dabei bleibt es jedoch nicht: Der Elektro-Pionier möchte auch mit Bier Geld verdienen und bietet ein besonderes Malzgetränk zum Kauf an. Wie der Name “GigaBier Limited Edition” schon verrät, handelt es sich bei dem alkoholischen Getränk um ein limitiertes Produkt, das demzufolge schnell vergriffen sein könnte.

GigaBier von Tesla: Berliner Gebräu „nach deutschem Reinheitsgebot“

Aktuell ist das Gebräu auf der Website der Automarke jedoch noch bestellbar: Das GigaBier schlage „eine Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrautradition nach deutschem Reinheitsgebot“, schwärmt das Unternehmen von Elon Musk.

Der stolze Preis für das Tesla-Bier, das lediglich im Dreierpack (Flasche mit 0,33 Liter) erhältlich ist, beträgt 89 Euro. Das Angebot stellt sogar die Preise des Münchner Oktoberfests in den Schatten.

Tesla verkauft Bier aus Deutschland - nicht das erste alkoholische Getränk

Die Zutaten für das exklusive Tesla-Bier: Wasser, Gerstenmalz, Hefe und ein sogenannter „Cyberhopfen” - ein Bestandteil, über den genauere Infos auch bei ausgiebiger Recherche nicht so recht auftauchen wollen. Gebraut wird das spezielle Bier in der Hauptstadt Berlin, den Vertrieb übernimmt jedoch die niederländische Brauerei BrouwUnie.

Die Bierpläne liegen bei Tesla bereits länger in der Schublade, ehe die Realisierung erfolgte. Wie das Portal Efahrer.com schildert, verhinderte ein Rechtstreit eine frühere Umsetzung der Marketingmaßnahme. Früher hat der Elektroauto-Hersteller aus Nordamerika bereits eigenen Tequila angeboten, jedoch nicht in Europa. (PF)