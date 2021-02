Tesla und Bitcoin - Der Milliarden-Umweltwahnsinn des Elon Musk

Das ist richtig mit den Briefmarken. Allerdings kommen unendlich neue Briefmarken mit der Zeit dazu. Sie müssen auch das Besondere an Bitcoin sehen. Es ist dezentral organisiert, es kann von nichts und niemanden (Behörden, Staaten usw.) gestoppt oder verändert werden. Stichwort zensurresistent. Bitcoin ist auch das einzige Gut von materiellen Wert, dass Ihnen nicht weggenommen werden kann, wenn Sie im Besitz des Privat Keys sind. Dazu ist es deflationär. Sprich alle vier Jahre kommen immer weniger neue Bitcoins hinzu, bis die 21 Mio erreicht sind. Aktuell ist nach dem Stock to flow Modell Bitcoin bereits jetzt schon rarer als Gold und in dem Zusammenahng ist Bitcoin das einzige Gut, wo man weiß, wie viel es jetzt aktuell im Umlauf gibt und wie viel noch dazu kommen werden. Können Sie sagen, wie viel Gold aktuell in den Tresoren der Banken liegen oder wie viel in den nächsten Jahrzehnten noch aus dem Boden ausgegraben werden? Von Zentralbankgeld will ich erst gar nicht anfangen, wie viel Geld tagtäglich frisch gedruckt werden um den Markt zu überschwemmen in der Hoffnung die Leute konsumieren unsinniges Zeug.