Tesla könnte Daimler schlucken - Kommt es zur Übernahme?

Der US-Autobauer Tesla hat sich gut entwickelt. Eine Analysefirma aus London vermutet, dass CEO Elon Musk jetzt Daimler für eine Übernahme ins Auge gefasst hat.

Berlin/Stuttgart - Tesla-Chef Elon Musk sprach kürzlich auf einer Preisverleihung in Berlin über eine mögliche Übernahme deutscher Autobauer. Nun glauben einige Experten, dass er damit auf die Daimler AG angespielt haben könnte. Der Konzern mit Sitz in Stuttgart passt durchaus ins Beuteschema. Die Analysefirma Breakingviews sorgt für Spekulationen. „Der bestehende Kundenstamm von Tesla passt am besten zu einer Luxusmarke“ heißt es in einer Agenturmeldung von Reuters. Diesen Anspruch erfüllt Daimler mit seiner deutschen Oberklasse-Marke Mercedes-Benz durchaus.

