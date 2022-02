Tesla erweitert Zubehör-Liste: Karaoke auf der Autobahn

Von: Patricia Huber

Das große Display im Tesla ermöglicht ein optimales Karaoke-Erlebnis. © MiS/Imago Images

Pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest erweitert E-Autopionier Tesla seine Zubehörliste. Es soll vor allem eins sichern - gute Laune an Bord.

Palo Alto - Dass ein Tesla* mehr kann, als seinen Besitzer nur von A nach B zu bringen, ist bereits bekannt. Besonders das Infotainment-System bietet nicht nur Navigation und Musik, sondern auch Spiele. In den neusten Tesla Model S und X* ist auch eine andere Hardware mit neuen Prozessoren verbaut, die den Spielspaß im Auto ermöglichen. Jedoch nur, wenn der Wagen nicht fährt – wie etwa bei Ladepausen.

Tesla: E-Auto-Bauer bringt Karaoke-Gadget auf den Markt

Jetzt hat der E-Auto-Riese ein neues Gadget für seine Wagen auf den Markt gebracht: das sogenannte Tesla Mic. Dabei handelt es sich um ein Set aus zwei Karaoke-Mikrofonen zum Preis von 170 Euro, wie t3n.de berichtet.

Doch alle deutschen Karaoke-Fans werden vorerst enttäuscht. Elon Musks* Firma bietet das Set derzeit nur im chinesischen Merchandising-Store an. In China und vielen weiteren asiatischen Ländern ist Karaoke ein absoluter Trend. An vielen Orten gibt es sogar Karaoke-Boxen, welche Aussehen wie Telefonkabinen. Dort kann man alleine oder mit Freunden eine kurze Sing-Session einlegen.

Tesla: Karaoke-Funktion bereits seit längerem verfügbar

Doch ganz neu ist die Karaoke-Funktion nicht. Bereits 2019 integrierte Tesla durch ein Update eine Software mit einer begrenzten Anzahl an Liedern. Der entsprechende Text wurde dann auf dem Bildschirm in der Mitte des Wagens angezeigt. Das aktuellste Update bringt hier quasi eine Erweiterung mit der chinesischen Plattform Leishi KTV. Dadurch kann nun auf einen viel größeren Katalog an Songs zugegriffen werden.

Chinesische Tesla-Fahrer können nun also die Wartezeit an der Ladesäule nutzen und ein paar Songs trällern. Das Tesla Mic verbindet sich dann automatisch mit dem Bordcomputer – sofern dieser mit der Version 2022.2.1 läuft. Es gibt außerdem verschiedene Sound-Modi und die Mikrofone lassen sich auch außerhalb des Autos verwenden. Somit dürfte der Tesla-Caraoke-Party nichts mehr im Weg stehen. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.