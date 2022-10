Tesla erzielt im dritten Quartal erneut hohe Gewinne

Tesla-Logo © IMAGO/Michael Gstettenbauer

US-Elektroautobauer Tesla konnte erneut hohe Gewinne erwirtschaften.

Austin in den USA - Das Unternehmen von High-Tech-Milliardär Elon Musk erzielte im dritten Quartal einen Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar (rund 3,4 Milliarden Euro), wie Tesla am Mittwoch mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz erzielte Tesla mit 21,5 Milliarden Dollar 56 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, aber rund 500 Millionen Dollar weniger als von den Analysten erwartet.

Die Tesla-Aktie sackte daher nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach US-Börsenschluss ab und fiel im nachbörslichen Handel um 3,4 Prozent auf 214,40 Dollar.

Das Unternehmen nannte Engpässe bei Batterien als Hemmnis für das E-Auto-Wachstum. Die unzuverlässigen Lieferketten sei weiterhin ein Problem, erklärte Tesla. Für Ungewissheit sorgt auch weiterhin die strikte Null-Covid-Politik in China. Im zweiten Quartals hatte Tesla unter der Schließung seines Werks in Shanghai wegen der Corona-Lockdowns in der chinesischen Millionenmetropole gelitten. Als weiteres Problem gilt die Inflation in den USA, die die Nachfrage nach teuren E-Autos dämpfen könnte. mid