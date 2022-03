Tesla: Mitarbeiter zeigt auf YouTube Schwächen des autonomen Fahrens - und wird gefeuert

Im „Full-Self-Driving“-Modus baute ein Tesla Model 3 einen Unfall. © Christophe Gateau/dpa

Ein Tesla-Mitarbeiter hat in einem YouTube-Video gezeigt, dass das autonomen Fahren bei Tesla noch nicht ganz ausgereift ist. Das wurde ihm zum Verhängnis.

Palo Alto - Hochautomatisiertes Fahren ist in Deutschland derzeit noch nicht zugelassen. Derzeit müssen nach den gesetzlichen Vorgaben Autos bestimmte Vorgaben erfüllen, um überhaupt hochautomatisiert fahren zu dürfen. Beispielsweise bietet Mercedes-Benz* einen Autobahn-Staupiloten als Sonderausstattung an. Doch mit einer vollen dauerhaften automatischen Übernahme der Fahrt hat das noch wenig zu tun.

Tesla: Model 3 fährt im autonomen Fahren gegen Straßenpfosten

Der E-Auto-Pionier Tesla* hingegen arbeitet stark an seinem „Full-Self-Driving* (FSD)“-Fahrassistenzsystem. Damit kann das Auto komplett autonom fahren, während sich der Fahrer eigentlich etwas komplett anderem widmen könnte – wenn es zugelassen wäre. Denn auch in den USA müssen trotz automatischer Fahrt die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße gelassen werden.

Dass das eine sinnvolle Regelung ist, zeigt nun ein Video des YouTubers und E-Auto-Liebhabers John Bernal. Darauf ist zu sehen, wie er mit seinem Tesla Model* 3 im FSD-Modus fährt. Beim Rechtsabbiegen an einer Kreuzung muss er jedoch plötzlich einlenken. Denn das Fahrzeug biegt etwas zu scharf um die Kurve und fährt gegen einen grünen Pfosten, der die Straße vom Radweg abtrennt.

Tesla: Mitarbeiter wird nach Unfall-Video gefeuert

Den Unfall teilt der Fahrer, der zudem bei Tesla angestellt ist, auf seinem YouTube-Kanal und das Video macht über 90.000 Klicks (Stand: 21. März). In den Kommentaren bedanken sich einige User, dass Bernal den Unfall teilt und somit auch die Grenzen und Gefahren des automatisierten Fahrens aufzeigt.

Doch der E-Auto-Bauer scheint nicht sonderlich begeistert davon zu sein, dass ein Mitarbeiter die Schwächen des eigenen Systems aufdeckt. Wie bloomberg.com berichtet, wurde Bernal kurz nach dem Hochladen des Unfall-Clips gefeuert. Einen genauen Grund für die Kündigung wollte Tesla nicht nennen, doch telefonisch wurde dem 26-Jährigen mitgeteilt, dass die Kündigung auf die „unsachgemäße Verwendung des FSD“ zurückzuführen sei. Zudem stelle Bernals YouTube-Kanal einen Interessenkonflikt dar. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.