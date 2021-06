Tesla fällt während der Fahrt auseinander: Autobauer sieht „höhere Gewalt“

Video

Ein Zwischenfall wirft ein schlechtes Licht auf Tesla. Während einer Fahrt verlor ein Model 3 seine Heckschürze. Der Autobauer wiegelt ab.

Das muss ein Schreck gewesen sein. Als der YouTube-Nutzer Logan Jamal bei strömendem Regen durch eine Pfütze fuhr, riss die Heckschürze seines Tesla Model 3 ab. Sie wurde nur noch durch ein Kabel am Fahrzeug gehalten.

Der Fahrer beschreibt sein Erlebnis so: „Ich fuhr mit meinem Tesla Model 3 im Regen mit zwei anderen Leuten im Auto, als wir auf einmal ein lautes Bumm hörten. Ich fuhr auf den nächsten Parkplatz, stieg aus, um nachzusehen was passiert ist und war total geschockt.“

Laut dem Besitzer weigerte sich Tesla zunächst, die Kosten für das Dilemma zu übernehmen, da es sich um höhere Gewalt handle. Auf Twitter schrieb er dazu: „Ich glaube nicht, dass ein nagelneues Auto im Regen einfach auseinander fallen sollte...“ Doch später schien Tesla sich eines Besseren besonnen zu haben und nahm den Fehler auf die eigene Kappe.

Tesla bricht während Regenfahrt auseinander: Spekulationen über Ursache

Warum die Heckschürze abgerissen ist, darüber kann nur spekuliert werden. Das betroffene Model 3 in der Version Standard Range Plus aus dem Modelljahr 2019 hatte rund 22.500 Kilometer auf dem Tacho. Das Portal efahrer.chip.de geht davon aus, dass Regenwasser, welches sich während der Fahrt unten in der Heckschürze sammelte, dafür verantwortlich sein könnte.

Die Heckschürze könnte durch ihr erhöhtes Gewicht zu einer Art Bremsfallschirm geworden sein, der sich irgendwann einfach von den Befestigungsclips lossriss, mutmaßt die Webseite. Laut dem Portal InsideEVs könnte es aber auch sein, dass einige Befestigungsclips bei der Montage vergessen wurden - was bei Tesla anscheinend häufiger der Fall ist.

Es gab bereits ähnliche Zwischenfälle. Schon 2018 hatte das Portal InsideEVs berichtet, dass einem Tesla-Fahrer die Heckschürze seines Model 3 im Regen abgefallen war, nachdem er den Wagen gerade einmal 30 Minuten zuvor gekauft hatte.

