Tesla: Software-Problem - E-Autopionier ruft 27.000 Autos in die Werkstatt zurück

Wegen verschiedener Probleme mussten in den letzten Monaten etliche Tesla-Modelle zurückgerufen werden.

Bei Tesla häufen sich die Rückrufe. Jetzt müssen der E-Autopionier weitere 27.000 Fahrzeuge zurück in die Werkstatt.

Palo Alto - Der Elektroauto-Pionier Tesla muss erneut Fahrzeuge wegen Softwareproblemen zurückrufen. Knapp 27.000 Autos werden in den USA in die Werkstätten beordert, da ein Softwarefehler zu Problemen beim Abtauen der Windschutzscheibe führen kann, wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte. Tesla erklärte, ein Update vorzunehmen und das Problem so zu beheben.

Tesla: Nicht der erste Rückruf wegen Software-Problemen

Anfang Februar gab es bei Tesla bereits einen großen E-Auto-Rückruf in den USA. Damals waren Softwarefehler am Anschnallgurt das Problem. Betroffen waren 817.143 Fahrzeuge der Baureihen* S, X, 3 und Y mit Modelljahrgängen von 2017 bis 2022. Das geht aus Dokumenten hervor, die die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Demnach kann ein Software-Problem zum Ausfall eines Warntons führen, der Fahrer beim Start des Autos darauf aufmerksam machen soll, dass sie nicht angeschnallt sind. Unfälle im Zusammenhang mit dem Defekt seien bislang aber nicht bekannt.

Und es scheint, als würden sich die Rückruf-Fälle bei Tesla häufen. Anfang des Jahres mussten knapp 700.000 Fahrzeuge in den USA und China vorläufig aus dem Verkehr gezogen werden. Bei 356.000 betroffenen Wagen könnte der Kabelbaum der Rückfahrkamera beschädigt werden durch das Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels. Dadurch könnte die Kamera ausfallen. Die Angaben sind kurz vor dem Jahreswechsel durch mehrere Medienberichte bekannt geworden.

Tesla: 119.000 Autos wegen unerwarteter Öffnung der Motorhaube zurückgerufen

Hinzu kamen in den USA nach den auf den 21. Dezember datierten Angaben 119.000 Autos des „Model S“ aus den Jahren 2014 bis 2021. Hier bestehe die Gefahr einer sich unerwartet öffnenden Motorhaube, sofern ein Verriegelungsmechanismus gelöst würde. Dies könne „die Sicht des Fahrers behindern und die Unfallgefahr erhöhen“.

In China ging es um rund 200.000 Fahrzeuge. Wie aus einer Online-Stellungnahme der chinesischen Marktaufsichtsbehörde hervorgeht, sind knapp 20.000 importierte Autos des „Model S" und über 35.000 importierte Autos des „Model 3" betroffen. Hinzu kommen rund 144.000 in China produzierte „Model 3", die ebenfalls von der Rückrufaktion betroffen sind. Laut Berichten geht es dabei um die gleichen Sicherheitsrisiken wie in den USA. (rtr/dpa)