Geplantes Tesla-Werk in Brandenburg: Wasserverband schlägt Alarm – Gräbt der E-Autobauer einer ganzen Region das Wasser ab?

Die Pläne zum Bau des Tesla-Werks Brandenburg könnten gravierende Folgen für die Region haben. Davor hat der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) jetzt gewarnt und schlägt Alarm.

Grünheide - Nach Einschätzung des WSE gefährde das neue Werk die Wasserversorgung in der Region. „Die Tatsache, dass wir im Juli 2020 weder über ausreichende Erlaubnismengen verfügen noch der notwendige Erschließungsvertrag geschlossen wurde, gibt Anlass zur Sorge“, warnt der WSE-Verbandsvorsitzende André Bähler in einem internen Schreiben. Bei einem weiteren Ausbau des Werks könnten die Wasserreserven für die Region nicht mehr ausreichen.

Außerdem habe Tesla bis heute keinen Erschließungsvertrag unterzeichnet. Ein „rechtzeitiger Anschluss kann unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet werden – zumal die Firma Tesla die Anschlüsse für Trink- und Abwasser bereits im November 2020“ benötige.

Tesla-Werk in Brandenburg: Landesregierung zeigt sich über Warnung verwundert

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich überrascht. „Alle bisher zum Thema Wasser geführten Gespräche haben zum Ergebnis gehabt, dass die anstehenden Probleme lösbar sind und das Tesla-Projekt nicht gefährden“. Auch das Umweltministerium sieht keine Gefahr. Der Wasserverband habe für die erste Ausbaustufe eine positive Prognose abgegeben.

Tesla will in Grünheide in Brandenburg ab Juli nächsten Jahres bis zu 500.000 Fahrzeuge vom Model Y bauen, später soll zusätzlich das Model 3 vom Band rollen. Insgesamt will der E-Autobauer 1,065 Milliarden Euro in den Standort investieren. Tesla-Chef Elon Musk hatte in vergangenen Woche ein Foto des geplanten Werks auf Twitter gezeigt.

Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung vom Land Brandenburg steht noch aus. Tesla baut bereits auf eigenes Risiko über vorzeitige Genehmigungen. Das Brandenburger Landesumweltamt gab zuletzt grünes Licht für das Fundament und den Rohbau mit einem vorzeitigen Beginn.

Tesla-Werk in Brandenburg: Schon über 370 Einwände

Naturschützer und Bürger befürchten negative Folgen für die Umwelt. Bislang gingen rund 370 Einwände gegen das Projekt ein. Weitere sind nach einem geänderten Genehmigungsantrag möglich.

Das Land Brandenburg plant zur Entlastung des Verkehrs Investitionen in Schienen und Straßen von 100 Millionen Euro. Der Großteil der Mittel soll 2021 bis 2023 fließen. Nach früheren Angaben rechnet Tesla mit täglich 463 Lkw. Täglich sollen sechs Autozüge die produzierten Teslas ab. Dazu kommt der Verkehr durch die Mitarbeiter. Nach den Planungen könnten insgesamt rund 10.500 neue Arbeitsplätze in dem Werk vor den Toren Berlins entstehen.

An der Börse sorgt die Tesla-Aktie derzeit für Furore. Dank des jüngsten Höhenflugs könnte Elon Musk zum bestbezahlten Manager weltweit werden.

