Tesla will Batteriefertigung in Grünheide erhalten

Der US-Autobauer Tesla will die Batteriezellfertigung in Grünheide erhalten.

Potsdam in Deutschland / Austin in den USA - Das Wirtschaftsministerium in Potsdam erklärte am Mittwoch, der Standort Grünheide inklusive der Batteriezellfertigung bleibe im Aufbau und „mit seinen Arbeitsplätzen so erhalten“. Tesla selbst teilte mit, das Unternehmen habe in Grünheide „mit der lokalen Montage von Batteriesystemen begonnen“ und befinde sich im Produktionshochlauf.

Einzelkomponenten sollen demnach aber aus Grünheide zur Batteriezellfertigung in die USA geschickt werden: „Für Einzelkomponenten wie die Elektrode sind die Produktionsvorbereitungen in vollem Gange. Hierzu zählt auch der Versand der Elektroden in die USA.“



Tesla konzentriert seine Batteriezellfertigung demnach „derzeit in den USA“. Grund sei das US-Inflationsreduzierungsgesetz (IRA), „das Steuererleichterungen für die Batterieherstellung vorsieht“. Dafür muss die Fertigung aber in den USA erfolgen.



So wird etwa der Kauf eines Elektroautos „Made in USA“ mit einer ebenfalls in den USA hergestellten Batterie mit 7500 Dollar gefördert. Tesla hatte wegen des IRA angekündigt, seine Pläne für den Bau einer Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide zu überdenken. Am Mittwoch versicherte das US-Unternehmen, „in naher Zukunft“ würden die in Grünheide montierten Batteriesysteme auch in den dort gebauten Fahrzeugen verbaut werden.

