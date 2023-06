Horrende Zahnarzt-Kosten: Welche Zusatzversicherungen sich lohnen

Die Kosten für Zahnersatz sind für viele Versicherte ein kritischer Fall. Finanztest hat durchleuchtet, was Zahnzusatzversicherungen tatsächlich leisten.

München - Immer mehr Bürger können sich eine umfassende Zahnbehandlung nicht mehr leisten. Denn die gesetzliche Krankenkasse übernimmt oft nur einen kleinen Teil der Kosten. Jeder Vierte ist deshalb inzwischen bereit, Abstriche bei der Qualität der Behandlung hinzunehmen.

Das muss nicht sein, meinen die Experten von Finanztest (Heft 6/2023). Mit einer Zahnzusatzversicherung kann man eine gute Behandlung sicherstellen. Und das sogar für wenig Geld, wie ein Vergleich von 289 Tarifen zeigt. Hier die wichtigsten Fakten:



Zahnzusatzversicherungen wurden von Finanztest untersucht

131 sehr gute Tarife: Die Kasse zahlt für jede Behandlung einen festen Zuschuss, der sich an der Regelversorgung orientiert. Wer mehr will (z. B. ein Implantat mit einer Krone aus zahnfarbener Keramik statt einer Metallbrücke), muss den Aufpreis selbst zahlen.

Es sei denn, er ist gut versichert. Die besten Tarife im Test decken selbst die Kosten für eine aufwendige Implantatversorgung. 131 Tarife erhielten die Note „sehr gut“. Dieses Rundum-sorglos-Paket hat aber seinen Preis. Im Schnitt kostet so eine Police für einen 43-Jährigen 40 bis 79 Euro im Monat. Aber es gibt auch für weniger Geld guten Schutz (siehe Tabelle).

Und alle, die nur den Eigenanteil an der Regelversorgung absichern wollen, müssen dafür im Langzeitdurchschnitt sogar nur neun bis zwölf Euro im Monat aufbringen egal ob bei DKV, Nürnberger, WGV, Hallesche, Signal Iduna, Axa, Ergo oder R+V.

Zahnzusatzversicherungen: Finanztest empfiehlt frühzeitigen Abschluss

Früher Abschluss lohnt: Finanztest empfiehlt, eine Zahnzusatzversicherung möglichst früh abzuschließen. Ein Grund: Die Versicherungen haben Wartezeiten (meist bis zu acht Monate), ehe man als Neukunde erstmals eine Rechnung erstattet bekommt. Und oft bekommt man erst nach drei bis sieben Jahren die volle Versicherungsleistung. Vorher gelten jährliche Obergrenzen: zum Beispiel 1000 Euro in den ersten zwölf Monaten ab Vertragsschluss, 2000 Euro in den ersten 24 Monaten usw. Ausnahme: Der Zahnersatz wird wegen eines Unfalls nötig.

Wichtig auch: Bereits begonnene Behandlungen sind in der Regel nicht mehr versicherbar. Zwar gibt es einzelne Anbieter, die rückwirkenden Versicherungsschutz versprechen. Laut Finanztest darf man sich davon allerdings nur begrenzte Leistungen erwarten.

Wer schon eine Zahnzusatzversicherung hat, wünscht sich vielleicht jetzt eine höhere Absicherung – oder, falls er sparen muss, günstigere Monatsbeiträge. In beiden Fällen rät Finanztest, zunächst die Angebote des eigenen Versicherers zu prüfen. Denn in der Regel entfallen dann beim Tarifwechsel Wartezeiten und die Begrenzungen in den ersten Vertragsjahren für Leistungen, die im Altvertrag schon enthalten waren.



Gute und günstige Zahnzusatzversicherungen: Was sie bieten und kosten

Anbieter Tarif Monatsbeitrag (Tarif mit Altersbedingter Anpassung für 43-Jährige (max. bis 73) Monatsbeitrag (Tarif ohne alterbedingte Anpassung für 43-Jährige) Note von Finanztest Krone, für 700 Euro (Kassenzuschuss 263 Euro) Inlay, für 700 Euro (Kassenzuschuss 51 Euro) Zahnersatz auf Implantat für 4456 Euro (Kassenzuschuss 609 Euro) LKH ZU90+ 21 (30) Euro - Sehr gut (0,8) 437 Euro 673 Euro 3847 Euro HanseMerkur EZ+EZT - 27 Euro Sehr gut (1,2) 367 Euro 601 Euro 3401 Euro Continentale CEZP-U - 29 Euro Sehr gut (1,4) 367 Euro 601 Euro 3401 Euro Barmenia Mehr Zahn 80 16 (29) Euro - gut (1,6) 297 Euro 528 Euro 2956 Euro Generali* Plan Z2 - 24 Euro gut (1,7) 297 Euro 528 Euro 2956 Euro Alte Oldenburger ZE 80 - 26 Euro gut (1,7) 297 Euro 528 Euro 2956 Euro Mecklenburgische ZE 70 12 (26) Euro - gut (1,8) 306 Euro 471 Euro 2693 Euro Württembergische Zahnersatz 75 10 (18) Euro - gut (1,9) 262 Euro 492 Euro 2733 Euro Astra Zahn Perfekt 15 (24) Euro - gut (1,9) 262 Euro 492 Euro 2733 Euro Ottonova Zahn 75 17 (24) Euro - gut () 262 Euro 492 Euro 2733 Euro Berlin Direkt DZM 17 (29) Euro - gut (1,9) 262 Euro 492 Euro 2733 Euro Ergo DS75 20 (28) Euro - gut (1,9) 262 Euro 492 Euro 2733 Euro Allianz Mein Zahnschutz 75 AR - 26 Euro gut (1,9) 262 Euro 492 Euro 2733 Euro

*= Vertrieb nur über die DVAG