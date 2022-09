„Verdreifachte Heizkosten“: Verbraucherschützer warnen vor Elektroheizungen

Teuer im Betrieb

Angesichts steigender Öl- und Gaspreise rüsten sich immer mehr Haushalte mit Elektroheizungen für den Winter. Doch das kann extrem teuer werden, warnen Verbraucherschützer.

Stuttgart - Verbraucherschützer haben vor dem Einsatz von Elektroheizungen gewarnt. Sie seien zwar „günstig in der Anschaffung“, jedoch „teuer im Betrieb“, da sie Strom direkt in Wärme umwandeln, erklärten die Verbraucherzentralen Brandenburg und Baden-Württemberg am Donnerstag. Derzeit decken sich wegen befürchteter Engpässe im Winter viele Menschen mit elektrisch betriebenen Heizungen ein. Angesichts des Booms befürchten Experten sogar eine mögliche Überlastung des Stromnetzes während der Heizsaison.

Die Kosten pro Kilowattstunde Wärme könnten sich wegen der hohen Strompreise bei der Nutzung von Heizlüftern oder Infrarotheizungen „nahezu verdreifachen“, warnten die Verbraucherschützer. „Solange Erdgas, Heizöl oder Holzpellets günstiger als Strom und verfügbar sind, macht es ökonomisch keinen Sinn, auf eine Elektroheizung umzusteigen“, hieß es. Zwar sei Erdgas auch teuer - aber günstiger als Strom.

Verbraucherschützer: Elektroheizung „teure Notlösung“

Elektroheizungen sollten daher „bestenfalls eine teure Notlösung“ sein und auch nur dann, wenn die komplette Gasversorgung zusammenbrechen würde. Solange Gas zur Verfügung stehe, seien vor allem Privathaushalte besonders geschützt.

Um die Preise zu senken, sei stattdessen Energiesparen wichtig, etwa das Senken der Raumtemperatur um ein Grad. Heizkörper sollten zudem nicht verbaut sein. Außerdem lohne es sich, in eine bessere Dämmung zu investieren, auch schon mit kleinem Aufwand wie Fensterdichtungen oder dem Zudecken von Türschlitzen. (AFP/utz)