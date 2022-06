Spargel-Bauern verzweifelt: „Bevor ich meinen Spargel verramsche, ernte ich ihn lieber nicht“

Von: Patricia Huber

Der Spargel wird zum Ladenhüter. Die Inflation und die Konkurrenz aus dem Ausland machen deutschen Bauern zu schaffen – manche müssen sogar ihre Ernte aufgeben.

München – Die Spargel-Zeit war bisher für viele Deutsche in jedem Jahr ein regelrechtes Highlight. Doch in diesem Jahr ist das anders. Denn die Spargelbauern bleiben teilweise auf ihrer Ware sitzen. Aber warum?

Spargel-Saison: Inflation beeinträchtigt Verkäufe

Daran dürfte größtenteils die hohe Inflation schuld sein. Weil die Preise für Sprit und Lebensmittel so stark gestiegen sind, verzichten offenbar viele Menschen auf den Spargel-Luxus. Das bestätigt auch Bauernpräsident Joachim Rulwied. „Die Leute sind zögerlich, die Abnahme ist verhalten“, sagt er.

Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Wie bei den Erdbeeren drücken auch beim Spargel ausländische Importe auf die Preise. In manchen Supermärkten gibt es inzwischen 500 Gramm Spargel für 2,99 Euro zu kaufen, berichtet die Bild. „Da legt man drauf. Die Folge ist, dass einzelne Betriebe Teilflächen schon vorab aus der Ernte genommen haben, weil es sich nicht rechnet“, erklärt Rulwied.

Spargel: Bauer erntet sein Gemüse nicht - weil die Preise zu niedrig sind

So hat es auch Rolf Meinhardt gemacht. Er ist Spargel-Bauer in Südhessen und gibt ein Drittel seiner Ernte schlichtweg auf. Mehr als 60 Tonnen Spargel werden nicht aus der Erde geholt, erzählt er der Bild. „Es lohnt sich einfach nicht. Bevor ich meinen Spargel an Discounter verramsche, ernte ich ihn lieber nicht“, sagt er. Seine Erntehelfer habe er bereits nach Hause geschickt. Doch er ist nicht der einzige. Allein in seiner Umgebung hätten vier Betriebe die Spargel-Produktion in diesem Jahr ganz aufgegeben.

Meinhardt ärgert sich über das Verhalten der deutschen Verbraucher: „Wer regionale Produkte aus Deutschland will, muss sich über die Herstellungskosten im Klaren sein. Diese ,Geiz ist Geil‘-Einstellung vieler Kunden macht uns aber schwer zu schaffen.“

Die Situation im kommenden Jahr dürfte sich sogar noch verschärfen. Denn der Bundestag hat kürzlich erst beschlossen, dass der Mindestlohn im Oktober auf zwölf Euro steigen wird. Für die Erntehelfer ein Segen – doch wahrscheinlich werden die Spargelpreise dann noch weiter steigen. (ph)