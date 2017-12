Für viele Privatversicherte steigen 2018 die Prämien. Ein Trend, der sich wohl auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Wer bei den Beiträgen sparen will, sollte allerdings nicht überstürzt handeln.

München – Die unerfreulichen Briefe landeten in den vergangenen Wochen in Millionen deutscher Briefkästen. Zum 1. Januar 2018 müsse man leider die Prämien anpassen, teilen private Krankenversicherer darin ihren Kunden mit. Und zwar nicht nach unten. Schließlich sei man „gesetzlich dazu verpflichtet, die Beiträge an die tatsächliche Entwicklung anzupassen“, lässt sich in einem solchen Schreiben nachlesen.

Fast neun Millionen Deutsche sind privat krankenversichert. Und ihre Beiträge steigen zusehends. Wer nicht in diesem Jahr dran war oder schon Ende 2016 Post bekommen hat, der hat im nächsten Jahr gute Chancen. Denn die Tendenz ist klar: Privatversicherte müssen sich darauf einstellen, dass es für sie noch teurer wird. Mit „spürbaren Beitragserhöhungen“ sei weiter zu rechnen, sagt Sascha Straub, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Bayern.

Und da die Versicherungen die Prämien immer erst erhöhen dürfen, wenn die Kosten die Kalkulation um mehr als zehn Prozent übertreffen, kommen solche Anpassungen in der Regel zwar nur alle paar Jahre auf die Versicherten zu – dafür fallen sie aber umso saftiger aus. Erhöhungen von 70, 80, teilweise auch weit über 100 Euro sind keine Seltenheit. Monatlich wohlgemerkt.

Die Gründe dafür sind verschiedene. Zwei davon nennt Straub: „Zum einen liegt das am medizinischen Fortschritt, damit werden Gesundheitsleistungen für Versicherungen teurer.“ Zum anderen würden auch die Versicherten immer älter. Was erfreulich ist, aber ebenfalls zusätzliche Kosten verursacht.

Privatversicherungen verlieren Kunden

Doch die Privatversicherungen haben noch weitere Probleme. Sie verlieren nämlich zunehmend Kundschaft. Das war lange ganz anders. Zwischen 1991 und 2010 waren es noch die gesetzlich Versicherten, die weniger wurden. Die Privaten legten stattdessen um zwei Millionen Vollversicherte zu, das entsprach fast 30 Prozent. Doch der Wind hat sich gedreht. Die Zahl der Privatversicherten nimmt seit 2012 beständig ab.

Dazu kommt die mittlerweile seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase. Mit dem Geld, das die Anbieter als Altersrückstellungen für ihre Versicherten aufsparen, lässt sich dadurch immer weniger Gewinn auf dem Kapitalmarkt machen. Jedenfalls nicht bei der Neuanlage. Und die alten – noch gut verzinsten – Papiere, die die Versicherungen halten, laufen Jahr für Jahr aus.

So weit die Lage. Wie aber soll man als Versicherter nun mit steigenden Beiträgen umgehen? Vor allem, wenn man kein Beamter ist, für die der Staat einen erheblichen Anteil übernimmt. Der Weg zurück in die gesetzliche Versicherung ist gerade Älteren oft verbaut, und beim Wechsel zu einem anderen Anbieter droht der Verlust eines Teils der angesparten Altersrückstellung.

Meist ist es die eigene Versicherung selbst, die ihren Kunden bei einer Beitragserhöhung gleichzeitig Vorschläge für einen Tarifwechsel macht. Mehr Selbstbehalt, weniger Leistung, oder gleich der Wechsel in einen sogenannten Basis- oder Standardtarif, in dem – vereinfacht gesagt – nur noch bezahlt wird, was auch eine gesetzliche Kasse übernehmen würde. So lassen sich die Gebühren tatsächlich schnell verringern. Doch: „Das muss man sich gut überlegen“, sagt Straub. Denn wer hier einen Fehler macht, zahlt oft immer noch viel Geld für allerdings dann deutlich weniger Leistung.

Diesen Ratschlag hat der Experte

Straub empfiehlt deshalb, sich individuell vom Fachmann beraten zu lassen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. „Es sind ja Makler, die diese Beratungen anbieten“, sagt Straub. Und die verlangen naturgemäß ein Honorar. „Es gibt auch sicher viele, die das gut machen“, sagt Straub zwar. Er kennt aber auch Fälle, in denen Versicherte auf Anraten eines Maklers in einen Tarif mit weniger Leistungen gewechselt sind. Die dabei gesparten Prämien flossen aber aufgrund geschickt formulierter Klauseln nicht in die Tasche des Versicherten, sondern in die des Beraters.

Auch die Verbraucherzentrale bietet Beratungen an. Bis Mitte Februar sind allerdings bereits alle Termine ausgebucht, sagt Straub.

