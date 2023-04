Kauf im Gespräch: Arabischer Konzern hat Thyssenkrupp Stahltochter im Visier

Der Traditionskonzern Thyssenkrupp hat eine Stahltochter – Thyssenkrupp Steel. Genau diese steht nun im Visier der arabischen Firma Emirates Steel Arkan. © Rolf Vennenbernd / dpa

Der arabische Stahlkonzern Emirates Steel Arkan möchte Medienberichten zufolge die Stahltochter Thyssenkrupps kaufen. Ein Gebot soll in den kommenden Monaten erfolgen.

Düsseldorf – Der arabische Stahlkonzern Emirates Steel Arkan hat einem Agenturbericht zufolge ein Auge auf die Stahltochter von Thyssenkrupp geworfen. Emirates Steel Arkan könnte in den kommenden Monaten ein Gebot vorlegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Möglich sei eine Partnerschaft mit einer Minderheitsbeteiligung. Thyssenkrupp lehnte eine Stellungnahme ab. Von Emirates Steel Arkan war zunächst auch keine zu erhalten.

Thyssenkrupp bespricht auch Beteiligung an Werftentochter

Die scheidende Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hatte sich für eine Verselbstständigung der Stahlsparte starkgemacht. Sie hatte am Montag erklärt, der Konzern sei „in guten Gesprächen mit ernstzunehmenden Partnern“. Als Interessenten hatten Insider der Nachrichtenagentur Reuters den brasilianischen Stahlkonzern CSN, den Finanzinvestor CVC und die indische Jindal-Gruppe genannt. Bloomberg zufolge ist Thyssenkrupp auch in Gesprächen mit Finanzinvestoren über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Werftentochter Marine Systems. (REUTERS/lf)