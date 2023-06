ThyssenKrupp will Wasserstoff-Tochter Nucera an die Börse bringen

Nucera-Logo © Timon Schneider/IMAGO

ThyssenKrupp will sein Tochterunternehmen Nucera, das auf Wasserstofftechnologie spezialisiert ist, an die Börse bringen.

Dortmund in Deutschland - Noch vor der Sommerpause sollen die Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Börse gehandelt werden können, wie das Unternehmen am Montag in Dortmund erklärte. ThyssenKrupp plane auch „langfristig als Aktionär engagiert zu bleiben und eine Mehrheitsbeteiligung zu halten“.

Der Konzern verspricht sich demnach Erlöse von 500 bis 600 Millionen Euro, die „das starke Wachstum des Geschäftsbereichs der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) von thyssenkrupp nucera unterstützen“ sollen. Die Gesamtzahl der Aktien und weitere Bedingungen sollen später bekanntgegeben werden.



„Wir wollen thyssenkrupp nucera als globalen Elektrolysetechnologieführer für grünen Wasserstoff noch sichtbarer machen“, erklärte ThyssenKrupp-Vorstandschef Miguel Ángel López Borrego. Der Mutterkonzern werde „die Wachstumsstrategie begleiten“.



„Mit unserer Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff wollen wir die neue Ära nachhaltiger Energienutzung mitgestalten“, erklärte Nucera-Chef Werner Ponikwar. Nach Angaben des Unternehmens bietet ThyssenKrupp Nucera „weltweit führende Technologie für hocheffiziente Elektrolyseanlagen“ an, mittels derer unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien Wasserstoff in industriellem Maßstab produziert werden kann. pe/pw