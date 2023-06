Nationales Tierhaltungslogo wird von Schweinehaltern begrüßt

Teilen

Tierhaltungskennzeichnung wird künftig verpflichtend sein. © IMAGO/Omar Al-Dirawi

Die Schweinehalter begrüßten die Einführung eines staatlichen Logos zur Kennzeichnung der Tierhaltung.

Damme - Es gebe zwar noch an vielen Stellen Ergänzungs-, Änderungs- und Abstimmungsbedarf, sagte am Freitag Torsten Staack, der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) mit Sitz im niedersächsischen Damme. «Trotzdem ist es nun wichtig, dass eine Entscheidung zur Einführung einer verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung gefallen ist», sagte Staack einer Mitteilung zufolge. Nach mehr als einem Jahrzehnt Diskussionen sei nun Bewegung in die Sache gekommen.

Die Klassifizierung von Haltungssystemen schaffe nicht nur Transparenz für den deutschlandweiten Handel, sondern sei für die Landwirte zentrale Richtschnur für die Weiterentwicklung ihrer Ställe. «Die Tierhalter brauchen endlich Planungssicherheit und Perspektive, damit sie wissen, wo die Reise hingeht.» Nun müssten unter anderem noch Fragen der Finanzierung des Umbaus geklärt werden, forderte Staack. (dpa)