Tiktok: Milliarden-Investition in Onlineshop-Ausbau in Südostasien

Tiktok will mehrere Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Onlineshops in Südostasien stecken.

Los Angeles in den USA - Das kündigte Tiktok-Chef Shou Zi Chew am Donnerstag bei einer Wirtschaftskonferenz in der indonesischen Hauptstadt Jakarta an. Tiktok ist hierzulande vor allem als Plattform für Videos bekannt, bietet in Indonesien und anderen Ländern Südostasiens seit etwa einem Jahr aber auch einen Onlineshop an.

Über den sogenannten Tiktok Shop können die Nutzerinnen und Nutzer Waren jeglicher Art verkaufen, das Angebot reicht von Kleidung und Technik bis hin zu selbsthergestellten Produkten. Einer aktuellen Marktanalyse zufolge wächst der zunächst in Indonesien getestete Tiktok-Ableger in der Region inzwischen massiv und versiebenfachte den Gesamtwert der über ihn umgesetzten Waren auf etwa 4,4 Milliarden US-Dollar (rund 4,1 Milliarden Euro).

Die E-Commerce-Tochter der populären App hinkt dabei jedoch ihren bereits länger am Markt aktiven Rivalen wie Shopee und Lazada, einer Tochter des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, noch deutlich hinterher. Mit den angekündigten Investitionen in Milliardenhöhe will Tiktok seinen Marktanteil nun steigern. Analysten zufolge dürfte das Unternehmen dabei unter anderem davon profitieren, dass es wegen seiner Videos bereits zahlreiche Nutzer hat.



Nach Angaben von Tiktok-Chef Chew hat die App in Südostasien monatlich etwa 325 Millionen Nutzer, rund 125 Millionen davon in Indonesien. Das Land ist der größten E-Commerce-Markt der Region. Der aktuelle Marktanalyse zufolge dürfte Onlineverkäufe dort künftig steigen. Dazu könnte demnach beitragen, dass sich chinesische Konzerne im Zuge wachsender geopolitischer Spannungen stärker auf diese Märkte fokussieren, um weniger abhängig vom Westen zu sein. Tiktok ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Bytedance-Konzerns. bro/pe