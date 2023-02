Japan: Regierung nominiert Ökonom Kazuo Ueda als neuen Zentralbankchef – BIP steigt

Nach der Nominierung wird Kazuo Ueda voraussichtlich der neue Gouverneur der japanischen Zentralbank (Bild). © Kyodo News/IMAGO

In Tokio hat die japanische Regierung Kazuo Ueda als neuen Gouverneur der Zentralbank aufgestellt.

Tokio - Der 71-jährige Ökonom soll Nachfolger von dem in Ōmuta geborenen Haruhiko Kuroda werden, dessen Amtszeit nach einem Jahrzehnt am 8. April endet. Ueda hatte vor seiner Nominierung am Dienstag durch die Regierung vor einem vorschnellen Ausstieg aus der jahrelang von Kuroda betriebenen lockeren Geldpolitik gewarnt.

Wegen der Mehrheit der Regierungskoalition in beiden Kammern des nationalen Parlament in Japans Hauptstadt Tokio gilt Uedas Bestätigung als Formsache. Ueda wird der erste BoJ-Gouverneur der Nachkriegsgeschichte sein, der einen rein akademischen Hintergrund hat. Seine Berufung kam überraschend.

Ueda ist ein angesehener Geldpolitikforscher mit einem Doktortitel vom Massachusetts Institute of Technology. Von April 1998 bis April 2005 gehörte er dem geldpolitischen Rat der Notenbank an. Ueda gilt unter Experten als «intellektueller Vater der lockeren Geldpolitik in Japan». In Marktkreisen wird nun mit Spannung verfolgt werden, wie und wann Ueda plant, die Geldpolitik zu normalisieren. Die Amtszeit des Gouverneurs und seiner Stellvertreter beträgt fünf Jahre. Kurodas letztes geldpolitisches Treffen ist für den 9. bis 10. März geplant.

Japans Wirtschaft legt wieder zu

Japans Wirtschaft hat im Schlussquartal des vergangenen Jahres wieder an Fahrt aufgenommen. Wie aus am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Daten der Regierung hervorgeht, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal ergibt sich ein Zuwachs von 0,2 Prozent. Das ist der erste Anstieg seit dem Quartal April bis Juni. Bezogen auf das Gesamtjahr wuchs Japans Wirtschaft im Zuge der Erholung von der Corona-Pandemie um 1,1 Prozent und damit im zweiten Jahr in Folge. Im Vorjahr legte das BIP allerdings noch um 2,1 Prozent zu. (dpa)