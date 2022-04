Toronto: Deutsche Bahn erhält Milliardenauftrag

Teilen

Toronto: Deutsche Bahn erhält Milliardenauftrag © Reiner Zensen/IMAGO

Die Deutsche Bahn hat einen Milliardenauftrag von der kanadischen Großstadt Toronto und der Provinz Ontario erhalten.

Berlin - Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Mittwoch mit. Demnach übernimmt die Tochtergesellschaft Deutsche Bahn International Operations innerhalb eines Joint Ventures Planung, Betrieb und Instandhaltung eines 450-Kilometer-Nahverkehrsnetzes. Das Auftragsvolumen liegt nach DB-Angaben im zweistelligen Milliardenbereich, der Vertrag läuft über 25 Jahre. Das 450 Kilometer lange Streckennetz soll komplett modernisiert und erweitert werden.

«Das Verkehrsprojekt gilt als das bedeutendste in der Geschichte Kanadas», sagte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. «Der enorme Technologie- und Wissenstransfer und die Erfahrungen, die wir in Kanada sammeln, kommen der Eisenbahn in Deutschland unmittelbar zugute. Auch die Gewinne fließen in unser deutsches Netz.»

Deutsche Bahn International Operations ist nach DB-Angaben spezialisiert auf den Betrieb und die Instandhaltung von Verkehrssystemen auf der Schiene und zuständig für internationale Betreiberprojekte außerhalb Europas. Toronto ist die größte Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Ontario. (dpa)