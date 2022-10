Airbus: Umsatz steigt weiter - Auslieferung der Langstreckenjets verspätet sich

Der Flugzeughersteller Airbus konnte seinen Umsatz im dritten Quartal weiter steigern. © ANP via IMAGO

Durch den aktuell starken US-Dollar und die Erholung der Produktion von Jets steigt der Umsatz des Flugzeugherstellers Airbus weiter an.

Toulouse - Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um 26 Prozent auf 836 Millionen Euro zu. Der Überschuss sprang sogar um 65 Prozent auf 667 Millionen Euro nach oben.

Die Stärke des Dollar im Verhältnis zum Euro dürfte auch im Gesamtjahr deutlich mehr Geld in die Kasse spülen: Der freie Barmittelzufluss vor Fusionen und Kundenfinanzierungen soll mit 4,5 Milliarden Euro rund eine Milliarde höher ausfallen als bisher gedacht.

Dazu will Airbus mit Hauptsitz in den Niederlanden im laufenden Jahr weiterhin 700 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausliefern und einen bereinigten operativen Gewinn von etwa 5,5 Milliarden Euro erzielen. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: So soll der kleinste Langstreckenjet A321XLR nach den neuesten Plänen jetzt erst im zweiten Quartal 2024 in Dienst gehen. Zuletzt hatte das Management von Anfang 2024 gesprochen, nachdem sich das ursprüngliche Ziel - Ende 2023 - als unrealistisch erwiesen hatte. (dpa)