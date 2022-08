Tourismus in Deutschland erholt sich

Viele Zimmer sind wieder belegt. © IMAGO/bodenseebilder.de

Der Tourismus in Deutschland erholt sich allmählich und erreicht nahezu Vorkrisenniveau.

Wiesbaden in Deutschland - Im Juni 2022 verbuchten deutsche Beherbergungsbetriebe knapp 49 Millionen Übernachtungen. Im Vorjahresvergleich war das ein Plus von 60,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das Vorkrisenniveau vom Juni 2019 wurde mit einer Differenz von 3,4 Prozent nur knapp verfehlt.

Insgesamt lasse sich aber eine positive Tendenz erkennen, erklärten die Statistiker weit. So nahm die Differenz zum Vorkrisenniveau bei den Übernachtungszahlen seit Beginn des Jahres beständig ab: Betrug diese im Januar noch gute 38 Prozent, sank sie auf 11,5 Prozent im April und im Mai auf ebenfalls 3,4 Prozent.



Antrieb für die Erholung des Tourismus war insbesondere die Rückkehr ausländischer Touristen: So stieg die Zahl deutscher Urlauber im Juni im Vorjahresvergleich um 48,6 Prozent - das Plus bei den Übernachtungen ausländischer Touristen fiel mit 245,3 Prozent ungleich größer aus.

Im Vergleich mit dem ersten Corona-Jahr 2020 betrug das Plus bei den ausländischen Urlaubern deutliche 299 Prozent. Gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 gibt es aber noch Aufholpotenzial: Im Juni übernachteten noch rund 22 Prozent weniger ausländische Urlauber in deutschen Beherbergungsbetrieben als im Juni 2019.

Im ersten Halbjahr 2022 nahmen die Übernachtungen im Vorjahresvergleich um 146,3 Prozent zu. Auch hier fiel die Erholung der Übernachtungszahlen bei ausländischen Urlaubern mit 304,4 Prozent deutlicher aus als bei den deutschen Urlaubern mit 132,2 Prozent. fho/hcy

TUI profitiert vom Reisesommer - erreicht aber noch nicht wieder Vorkrisenniveau



Der TUI-Konzern hat im vergangenen Quartal deutlich vom wieder hochgefahrenen Luftverkehr profitiert - reicht jedoch noch nicht wieder an das Vorkrisenniveau heran. Zwischen April und Juni, dem für TUI dritten Quartal, lag die Gästezahl verglichen mit 2019 bei 84 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Demnach reisten im Berichtszeitraum 5,1 Millionen Gäste mit der TUI. Zudem wurden 90 Prozent des Buchungsniveaus vom Sommer 2019 erreicht.



Seinen Umsatz konnte das Unternehmen auf 4,43 Milliarden Euro fast versiebenfachen - angetrieben durch die Airlinesparte. Der bereinigte Gewinn vor Steuern lag jedoch bei minus 27 Millionen Euro. Hier machte TUI vor allem Zusatzkosten in Millionenhöhe, die durch "Unregelmäßigkeiten insbesondere im britischen Flugverkehr verursacht" worden seien, für die Zahlen verantwortlich.



Der designierte TUI-Chef Sebastian Ebel sprach von einer "guten Entwicklung im dritten Quartal" trotz der derzeitigen Herausforderungen für den europäischen Luftverkehr. "Die Menschen wollen reisen." Die Branche kämpft derzeit vor allem mit Personalmangel und kann die hohe Nachfrage nach den Unterbrechungen der Corona-Krise nicht ausreichend bedienen.



Ebel übernimmt Ende September den Vorsitz von Fritz Joussen. Der langjährige TUI-Chef hatte Ende Juni angekündigt, seinen Posten niederzulegen. TUI war in der Pandemie mit Milliarden vom Staat unterstützt worden, ist nun aber nicht mehr auf staatliche Kredite angewiesen.



Joussen hatte seinen Abschied damit begründet, dass die "unmittelbare Krisenbewältigung abgeschlossen" sei. Unter neuer Führung starte TUI nun das nächste Kapitel: Rückkehr zu profitablem Wachstum. hcy/jp