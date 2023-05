Tourismussektor erholt sich weiter

Zimmerschlüssel und Klingel an der Rezeption eines Hotels (Symbolbild) © IMAGO

Der Tourismussektor in Deutschland kommt immer näher an das Vor-Corona-Niveau heran.

Wiesbaden in Deutschland - Die Beherbergungsbetriebe verzeichneten im März 31,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste und somit 26,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum März 2019 lagen die Übernachtungszahlen demnach noch 3,7 Prozent niedriger.

Besonders der Inlandstourismus hat sich den Angaben zufolge wieder nahezu erholt. 26,7 Millionen Übernachtungen entsprachen nur einem kleinen Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr zwar besonders stark - um 53,4 Prozent. Im Vor-Corona-Vergleich lag sie aber noch 15 Prozent niedriger. pe/pw