Touristen-Attraktionen in Großbritannien immer noch im Überlebensmodus

Big Ben, Westminster Abbey, Windsor Castle: Großbritannien bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die trotz Corona-Lockerungen momentan wenig besucht werden © IMAGO/Heikki Saukkomaa

Obwohl die Regierung in Großbritannien mittlerweile fast alle Corona-Reiseregeln fallen gelassen hat, befinden sich viele Touristen-Attraktionen nach Verbandsangaben noch immer im «Überlebensmodus».

London - Im vergangenen Jahr besuchten 67,8 Millionen Menschen die Sehenswürdigkeiten wie Westminster Abbey in London, den Londoner Tower oder die National Gallery, die sich in dem Verband Association of Leading Visitor Attractions zusammengeschlossen haben. Das war ein Viertel mehr als 2020, aber noch immer 57 Prozent weniger als im Vor-Pandemie-Jahr 2019.

«In normalen Jahren sind die Attraktionen vor allem von internationalen Besuchern abhängig, die in den vergangenen Jahren nicht gekommen sind», sagte Verbandsdirektor Bernard Donoghue der britischen Nachrichtenagentur PA. Er rechnet damit, dass es noch zwei bis drei Jahre dauern könnte, bis wieder das Niveau an Touristen von 2019 in Großbritannien erreicht werden könnte. Wegen strenger Quarantäne- und Testvorgaben waren Reisen ins Vereinigte Königreich über lange Zeit mit hohen Hürden und Kosten verbunden.

Der Tourismusverband VisitBritain schätzt, dass Touristen aus dem Ausland im vergangenen Jahr in Großbritannien rund 5,5 Milliarden Pfund (rund 6,5 Milliarden Euro) ausgegeben. Dies entspräche nur rund einem Fünftel von dem Volumen in 2019. Der Zuwachs an heimischen Besuchern habe die Verluste nicht ausgleichen können, so Donoghue. (dpa)