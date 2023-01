Toyota: Präsident Akio Toyoda legt Amt nieder und wird Verwaltungsvorsitzender

Akio Toyoda wird künftig das Amt der Verwaltungsvorsitzenden übernehmen © IMAGO/Yoshio Tsunoda

Der langjährige Chef des japanischen Autoriesen Toyota, Akio Toyoda, gibt seinen Posten ab.

Tokio/München - Wie der Volkswagen-Rivale am Donnerstag bekanntgab, übernimmt der 66-jährige Konzernchef künftig das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden. Neuer Präsident des Unternehmens soll Koji Sato werden, der bisher das Geschäft für die Luxusmarke Lexus sowie die Motorsportaktivitäten der Toyota-Gruppe verantwortet. Der bisherige Chef des Traditionskonzerns, Akio Toyoda, ist der Enkelsohn des Toyota-Firmengründers Kiichiro Toyoda. Er brachte Toyota durch große Investitionen in Mitfahrdienste auf den Weg hin zu einem Mobilitätsanbieter, weswegen er in Fachkreisen auch bisweilen als der «Steve Jobs der Autoindustrie» bezeichnet wird. Toyoda ist begeisterter Motorsportfreund. Als «Morizo Kinoshita» nahm er als Fahrer am ADAC-24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil.

Deutschland: Exportstimmung verbessert sich weiterhin

Die deutsche Industrie blickt wieder mit steigendem Optimismus auf das Auslandsgeschäft. Die Stimmung unter den Exporteuren hat sich laut der am Donnerstag veröffentlichten Januar-Umfrage des Ifo-Instituts unter den Unternehmen weiter verbessert. Der von den Münchner Ökonomen monatlich berechnete Index der Exporterwartungen stieg im Vergleich zum Dezember von 2,0 auf 4,3 Punkte. Höhere Ausfuhren erwarten demnach unter anderem Auto- und Chemieindustrie. Im Maschinenbau zeichnet sich laut Ifo im Moment «wenig Dynamik» ab. Der Index basiert auf der monatlichen Befragung von gut 2300 Industrieunternehmen. (dpa)