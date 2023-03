VW: Münchner Lkw-Tochter Traton baut Vorstand um – Osterloh geht

Von: Dennis Fischer

Teilen

Traton-Personalchef Bernd Osterloh kam von der Konzernmutter VW. © Christophe Gateau/dpa

Der Lastwagenhersteller Traton stellt sich neu auf. So werden Finanzchefin Annette Danielski und Personalvorstand Bernd Osterlos ihren Posten räumen.

Düsseldorf/Berlin – Der Lastwagenhersteller Traton baut den Vorstand um. Finanzchefin Annette Danielski und Personalvorstand Bernd Osterloh sollen ihren Posten vor dem Ende ihrer Vertragslaufzeit verlassen, berichtete das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Vor seinem Wechsel in das Management von Traton war Osterloh jahrelang Betriebsratschef bei der Konzernmutter Volkswagen. Traton hatte sich zuletzt optimistisch für 2023 gezeigt.

Die Ressorts von Danielski und Osterloh sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Leitung von Michael Jackstein zusammengeführt werden. Jackstein ist derzeit Leiter des Büros von VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Neu in den Vorstand aufrücken wird neben Jackstein die Scania-Managerin Catharina Modahl Nilsson, die Technikvorständin wird. Der Vorstand bleibt damit mit sechs Mitgliedern in seiner Größe unverändert. Das Unternehmen wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Traton: Bernd Osterloh verdiente 1,6 Millionen Euro

Bernd Osterloh verliert damit seinen Topposten als Traton-Personalchef nach nicht einmal zwei Jahren. Im Mai 2021 war der heute 66-Jährige aus dem Gesamtbetriebsrat in den Traton-Vorstand gewechselt. Osterloh verdiente laut Geschäftsbericht 2022 bei Traton 1,656 Millionen Euro – einschließlich Versorgungsaufwendungen. Sein Vertrag bei Traton läuft nach Handelsblatt-Informationen noch bis Mitte 2024 weiter.

Konzernleitung soll Marken zusammenführen

Traton wird seit 2021 in Personalunion vom Scania-Chef Christian Levin geführt. Der Aufsichtsrat von Traton will seinen Vertrag verlängern, wie das Handelsblatt erfuhr. Zwischen Levin und Osterloh hatte es zuletzt Spannungen gegeben, da Levin zunehmend Bereiche des Unternehmens in Schweden ansiedeln wollte. Traton ist durch die Fusion von MAN, Scania sowie VW Lateinamerika entstanden; später kam noch der US-amerikanische Hersteller Navistar hinzu.

Unter Levin sollen die Marken des Lkw-Konzerns enger zusammengeführt werden. Eine erweitere Konzernleitung soll künftig bei der Integration helfen – bestehend aus dem MAN-Beschaffungschef und ehemaligen VW-Vorstand Murat Aksel, dem Scania-Entwicklungschef Anders Williamsson und Navistar-Produktionsleiter Stefan Palmgren. Sie sollen Levin zuarbeiten.