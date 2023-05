Probleme bei Triebwerkshersteller: Flugzeuge müssen am Boden bleiben - auch Lufthansa betroffen

Von: Markus Hofstetter

Pratt & Whitney hat ein Problem mit seinen Triebwerken, das Fluggesellschaften weltweit in die Bredouille bringt. Eine Airline musste deswegen sogar den Betrieb einstellen.

Frankfurt/Main - Pratt & Whitney hat Probleme mit einem seiner Produkte. Seine Triebwerke der Baureihe PW1000G haben sich als technisch fehleranfällig erwiesen. Das führt zu teils kürzeren Wartungs- und Nutzungsintervallen, die einen Rattenschwanz an weiteren Problemen nach sich ziehen. Denn Pratt & Whitney muss nicht nur neue Triebwerke für Flugzeughersteller wie Airbus bauen, sondern auch Ersatztriebwerke für aktive Flugzeuge und Ersatzteile für die Wartung produzieren. Offenbar kann das Unternehmen diese Aufgaben derzeit nicht stemmen.

Probleme bei Triebwerkshersteller Pratt & Whitney: Airline muss Betrieb einstellen

Die Folge sind Probleme von Pratt & Whitney bei der Lieferung und Wartung von Motoren, die Airlines weltweit vor große Herausforderungen stellen. Da Triebwerke nicht einsatzfähig sind, müssen Teile ihrer Flugzeugflotten am Boden bleiben. Go First hat sogar am Dienstag (2. Mai) den Flugbetrieb eingestellt, laut der Homepage zunächst bis zum 12. Mai.

Grund dafür ist laut der indischen Flugzeuggesellschaft ein Problem mit den Motoren von First Pratt & Whitney. Demnach sind rund Hälfte der 54 A320neo wegen defekter Triebwerke und fehlender Triebwerksersatzteile nicht einsatzfähig. Go First hat deswegen Pratt & Whitney in Singapur auf Schadensersatz in Höhe von fast eine Milliarde Dollar verklagt.

Probleme bei Triebwerkshersteller Pratt & Whitney: Auch Lufthansa ist betroffen

Andere Airlines trifft es nicht so schlimm. So hat Lufthansa laut dem Onlineportal Aero wegen fehlender Triebwerke drei A320neo in Berlin abgestellt. Die Lufthansa-Tochter Swiss und Air Baltic melden Ausfälle bei ihren A220-Flotten. Bereits Anfang 2023 musste KLM acht ihrer 14 Embraer E2-Jets am Boden lassen, da Inspektionen an den PW1900-Triebwerken nötig waren.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg kann Turkish Airlines derzeit vier Airbus A320neo aufgrund von Problemen mit Pratt & Whitney-Triebwerken nicht einsetzen. Air New Zealand soll sogar zwei neue Airbus A320neo als Triebwerkspender für andere Jets benutzen.