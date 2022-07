Trockenheit und Hitze: Bauernpräsident befürchtet "große Einbußen"

Joachim Rukwied © IMAGO / Reiner Zensen

Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, befürchtet nach eigenen Angaben erhebliche Einbußen bei der Ernte in Deutschland.

Berlin in Deutschland - Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montagsausgabe) sagte Rukwied, Trockenheit und Hitze seien in diesem Jahr "in einigen Regionen ein großes Problem".

Bei der Getreideernte habe das Wetter bereits Spuren hinterlassen. Feldfrüchte wie Mais oder Kartoffeln, bei denen die Ernte noch anstehe, würden ebenfalls "unter den hohen Temperaturen leiden", sagte Rukwied. Sollte es in nächster Zeit nicht regnen, werde es hier "zu großen Einbußen kommen". se

Fridays for Future bemängelt geringere Aufmerksamkeit für Klimawandel



Im Vorfeld des internationalen Klimagespräche in Berlin hat die Bewegung Fridays for Future eine gesunkene Aufmerksamkeit für den Klimawandel durch Krisen wie die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg bemängelt. "Diese Krisen werden konstant gegeneinander ausgespielt", sagte die Sprecherin von Fridays for Future, Linda Kastrup, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es werde "vergessen", wie eng "diese Katastrophen miteinander vernetzt sind und wie nah beieinander die Lösungen liegen".

Kastrup forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sich verstärkt für den Klimaschutz einzusetzen. Scholz habe sich "selber vor den Wahlen als Klimakanzler bezeichnet. Diesen Erwartungen wird er bisher in keiner Weise gerecht." Die Aktivistin forderte den Kanzler auf, im Rahmen des Petersberger Klimadialogs "die Messlatte mit stark verschärften Klimazielen für Deutschland hoch anzusetzen".

Im Rahmen des Petersberger Klimadialogs treffen sich am Montag Vertreter von mehr als 40 Ländern in Berlin, um die nächste Weltklimakonferenz Ende des Jahres im ägyptischen Scharm el Scheich vorzubereiten. Im Zentrum der Berliner Gespräche stehen nach Angaben der Bundesregierung "Fragen der Klimaanpassung, der Klimafinanzierung und zum Umgang mit Verlusten und Schäden". mbn/jes