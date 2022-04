Trotz Corona: Targobank ist 2021 stark gewachsen

Das Logo der Targobank an einer Filiale © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Auch im Corona-Jahr 2021 ist die vor allem im Privatkundengeschäft tätige Targobank kräftig gewachsen.

Düsseldorf - Insgesamt stieg die Bilanzsumme des Tochterunternehmens der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel um neun Prozent auf 31 Milliarden Euro, wie das Geldinstitut am Montag mitteilte. Trotz der durch die Pandemie gedämpften Verbraucherstimmung erhöhte sich das Volumen der insgesamt vergebenen Ratenkredite 2021 um 4,5 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Im Firmenkundengeschäft stieg das Kreditvolumen sogar um gut 20 Prozent auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis der Targobank fiel mit 513 Millionen Euro um gut 20 Prozent höher aus als im Vorjahr. Grund dafür sei vor allem der Rückgang der Risikovorsorge, hieß es. Die Targobank betreut nach eigenen Angaben mit über 7000 Mitarbeitern rund vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Sie betreibt insgesamt 335 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland. (dpa)