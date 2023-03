Trotz Galeria-Insolvenz: René Benko steckt Millionen in neues Luxus-Kaufhaus

Von: Robert Wallenhauer

Milliardär Benko: Galeria Karstadt Kaufhof im Insolvenzverfahren, KaDeWe-Gruppe expandiert. © Eibner Europa/IMAGO

Im Kampf um das Überleben der maroden Galeria Karstadt Kaufhof-Gruppe müssen die Gläubiger Millionen abschreiben - während Mehrheitseigner Benko in den nächsten Luxus-Laden investiert.

Düsseldorf/München - Der österreichische Milliardär René Benko hat am Dienstag in Düsseldorf den Spatenstich für ein neues Luxuskaufhaus gefeiert. Das Düsseldorfer Carsch-Haus, eine ehemalige Galerie-Filiale, soll die vierte Niederlassung der Luxus-Kaufhausmarke KaDeWe werden. Vor dem Gebäude, in dem Benko laut Handelsblatt mit Canapés und Getränken feiert, demonstrieren Galeria-Mitarbeiter gegen die Insolvenzpläne. Sie werden Tausende Jobs beim zweitgrößten Kaufhaus-Konzern Europas kosten.

Benko betreibt die KaDeWe-Gruppe zusammen mit dem asiatischen Einzelhandelskonzern Central Group. KaDeWe wurde 2014 von Galeria Karstadt Kaufhof getrennt. Die Gruppe leidet nicht unter finanziellen Problemen und passt besser zu den Luxus-Immobilien, die Benkos Signa-Holding besitzt, berichtet das Handelsblatt. Zur KaDeWe-Gruppe gehören neben dem berühmten Traditionshaus in Berlin auch das Oberpollinger in München und das Hamburer Alsterhaus. In den Ausbau dieser drei Häuser investiert die KaDeWe-Gruppe 500 Millionen Euro, so die Wirtschaftszeitung. Neben dem Düsseldorfer Carsch-Haus soll 2025 das neue Luxuswarenhaus Lamar in Wien dazukommen.

Spatenstich in Düsseldorf: Das Carsch-Haus soll ein Luxuswarenhaus werden. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Rene Benkos Immobilien Imperium wächst - trotz Galeria-Pleite

Zum Immobilien-Imperium des Österreichers gehört neben den Häusern der KaDeWe-Gruppe auch das Selfridges-Edelkaufhaus in London und das Chrysler-Building in New York. Zu Oberpollinger kommen weitere Filetstücke in der Münchner Innenstadt. Und eben der Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof. Im Zuge des Insolvenzverfahrens werden 47 Häuser geschlossen. Mehr als 4000 Mitarbeiter stehen vor der Arbeitslosigkeit.

Der Stellenabbau trifft nicht nur die Schließungsfilialen, sondern auch die Konzernzentrale in Essen und die verbleibenden Warenhäuser. Denn viele von ihnen sollen verkleinert werden. Es liefen aber noch Gespräche mit Vermietern und Kommunen, berichtet die Wirtschaftszeitung. Es sei daher möglich, dass noch einige weitere Filialen gerettet werden könnten.

Den Steuerzahler wird die Galeria-Insolvenz wohl mindestens 680 Millionen Euro kosten. Dieses Geld floss über die Jahre an Staatshilfen bei vorherigen Insolvenzverfahren an den Benko-Konzern. Jetzt geht der Großteil davon wohl verloren. Benko investiert 200 Millionen in die Renovierung der verbleibenden 82 Galeria-Häuser.