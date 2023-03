Trotz Unruhe im Bankensektor: Schweizer Zentralbank hebt Leitzinsen deutlich an

Schweizer Nationalbank © Andreas Haas / IMAGO

Die Schweizer Zentralbank hat trotz Banken-Chaos ihre Leitzinsen nochmals angehoben.

Bern in der Schweiz - „Die Nationalbank strafft die Geldpolitik weiter und erhöht den SNB-Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent“, erklärte das Züricher Geldinstitut am Donnerstag. Sie reagiere damit auf den „nochmals gestiegenen Inflationsdruck“.

Mit Blick auf die Unsicherheit im Bankensektor fügte die Bank hinzu, Regierung und Behörden hätten der Krise mit ihren Maßnahmen „Einhalt geboten“. Die größte Bank des Landes, die UBS, hatte die angeschlagene Nummer zwei, die Credit Suisse, am Sonntag nach tagelangen Verhandlungen für drei Milliarden Franken gekauft. Die Regierung in Bern hatte sich vehement für diesen Schritt eingesetzt, die Zentralbank sagte Liquiditätshilfen von bis zu 100 Milliarden Schweizer Franken zu.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed den Aufschlag für weitere Leitzinsanhebungen gemacht und ihre Sätze um 0,25 Prozentpunkte auf 4,75 bis fünf Prozent angehoben. Am Donnerstag folgte auch die norwegische Zentralbank mit einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf drei Prozent. Gegen Mittag sollte die Bank of England ihre nächste geldpolitische Entscheidung bekanntgeben.



Zudem sind weitere Anhebungen zu erwarten. Die norwegische Zentralbank etwa geht von weiteren Steigerungen auf 3,5 Prozent „im Sommer“ aus. „Es ist nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten“, erklärte die Schweizerische Notenbank. pe/hcy