Türkei droht „akute Währungskrise“ mit schlimmen Folgen: Lira nach Erdogan-Sieg sofort auf Talfahrt

Von: Richard Strobl

Erdogan droht in der Türkei nach der Wiederwahl direkt eine Wirtschaftskrise. Experten fordern ein Umdenken. © IMAGO/Valery Sharifulin

Nach dem Wahlsieg Erdogans gab die türkische Lira erneut nach. Ohne einen Politikwechsel droht eine neue Krise. Teile der AKP planen wohl genau dies.

Istanbul - Recep Tayyip Erdogan heißt der alte und auch neue Präsident der Türkei. Der 69-Jährige setzte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu durch. Für den Kurs der türkischen Lira hatte dies offensichtlich keine positiven Folgen.

Nach der Wiederwahl von Erdogan geht die Währung einmal mehr auf große Talfahrt. 20,06 Lira kostete am Montag ein US-Dollar nach Angaben der Tagesschau. Am Abend berichtet Reuters von einem neuen Rekordtief von 20,105.

Erdogan siegt bei Türkei-Wahl: Lira fällt direkt

Schon in den Tagen vor der Türkei-Wahl sank der Lira-Preis enorm. Am Samstag kostete ein Dollar 20,1166 Lira und war damit zeitweise so teuer wie nie zuvor. Beobachter gingen davon aus, dass diese Abwertung in der vergangenen Woche der Erwartung auf einen Erdogan-Sieg widerspiegelt. Damit verbunden auch die Erwartung, dass dieser seine unorthodoxe Wirtschaftspolitik weiterführen wird.

Schon seit langem steckt die Wirtschaft der Türkei in der Krise. Hohe Inflationsraten belasten das Land und die Bürger. Diese lag im Jahr 2022 zeitweise bei 85 Prozent. Als Grund wird auch immer wieder Erdogans unübliche Wirtschaftspolitik ausgemacht: Dieser entschied sich entgegen jeder ökonomischen Lehre dagegen, den Leitzins entscheidend anzuheben.

Allein seit dem Jahreswechsel verlor die Lira knapp sechs Prozent. In den vergangenen fünf Jahren stürzte sie laut Tagesschau sogar um ganze 80 Prozent ab.

Türkei droht Krise: Ändert Erdogan seine Wirtschaftspolitik?

Nun lautet die Frage: Wird Erdogan seine Wirtschaftspolitik fortführen?

„Der Sieg von Erdogan ist kein Trost für ausländische Investoren“, dämpfte Hasnain Malik, Manager beim Analysehaus Tellimer, gegenüber der Tagesschau die Erwartungen und meint: „Nur die größten Optimisten würden hoffen, dass er sich nun politisch sicher genug fühlt, um zu einer orthodoxen Wirtschaftspolitik zurückzukehren“.

Doch genau für dieses Umschwenken in Erdogans Politik gab es zuletzt Anzeichen. Nicht von Erdogan selbst, sondern von verschiedenen Beamten.

Wenige Tage vor der Stichwahl hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass in Erdogans Partei Uneinigkeit über die Wirtschaftspolitik herrsche. Genauer: Ob man an Erdogans Leitzins-Politik festhalten solle oder nicht. Dem Bericht nach hatte sich in der letzten Woche eine Gruppe von Mitgliedern der Regierungspartei getroffen, um zu diskutieren, wie man eine neue Politik schrittweiser Zinserhöhungen und einer gezielten Kreditvergabe einführen könnte.

Türkei vor Krise: AKP-Mitglieder wollen offenbar Politik-Wechsel Erdogans

Laut Reuters hätten an dem Treffen einige AKP-Mitglieder teilgenommen, die zwar aktuell nicht Teil der Regierung sind, aber in der Vergangenheit führende Positionen gehabt hätten. Erdogan selbst war nicht Teil des Treffens.

„Sie untersuchen ein neues Wirtschaftsmodell … da das bestehende Modell nicht aufrechterhalten werden kann“, wird ein hochrangiger Beamter anonym von der Agentur zitiert. Demnach will die Gruppe den Zinssatz schrittweise erhöhen und die Verwendung mehrerer Zinssätze abschaffen.

Allerdings soll es auch weiterhin viele Beamte und Kabinettsmitglieder geben, die an Erdogans Kurs festhalten wollen.

Türkei droht nach Erdogan-Sieg „akute Währungskrise“

Dieser hatte im Wahlkampf angegeben, dass er an seiner Niedrigzins-Politik festhalten wolle, sollte er gewinnen.

Vor genau diesem „Weiter so“ warnen Experten. „Ohne eine Kehrtwende in seiner Wirtschaftspolitik droht eine akute Währungskrise“, erläutert Minna Kuusisto, Chefanalystin bei der Danske Bank, gegenüber Reuters. Falls der Türkei die Devisen ausgehen würden, würde die Lira wahrscheinlich „kollabieren“, die Inflation weiter „explodieren“ und Güter im Land knapp werden, so die Expertin. „Türkische Unternehmen mit großen Auslandsverbindlichkeiten wären einem steigenden Rollover-Risiko ausgesetzt“, meint sie weiter. Ninety-One-Analyst Roger Mark deutet die Lage in eine ähnliche Richtung: „Ohne eine Änderung der politischen Richtung steuert die Türkei auf eine noch extremere Zahlungsbilanzkrise mit zunehmender Wahrscheinlichkeit strengerer Kapitalkontrollen zu.“

Die Anleger in der Türkei haben am Montag dagegen die Gewissheit über die künftige Regierung begrüßt. Nachdem der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag die Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74) für sich entschieden hatte, ging es an der Börse in Istanbul nach oben. Der Leitindex BIST 30 stieg um 4,4 Prozent auf 5269,87 Punkte - und damit auf das höchste Niveau seit den Tagen vor der ersten Wahlrunde. (rjs mit dpa)