TÜV-Chef: Rasche Wiederinbetriebnahme von drei 2021 stillgelegten Akw machbar

Joachim Bühler © IMAGO / Reiner Zensen

Der TÜV-Verband hat keine Bedenken gegen eine rasche Wiederinbetriebnahme der im vergangenen Jahr stillgelegten drei Atomkraftwerke.

Köln in Deutschland - "Diese Anlagen zählen zu den sichersten und technisch besten Kraftwerken, die es weltweit gibt", sagte Joachim Bühler, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des TÜV-Verbands, der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Sie seien "in einem exzellenten Zustand." Die Wiederinbetriebnahme wäre deshalb "keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen".

Die Atomkraftwerke Brokdorf, Grohnde und Gundremmingen C waren Ende 2021 im Zuge des schrittweisen Atomausstiegs vom Netz gegangen. Seitdem laufen noch drei Reaktoren: Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2. Ihre Erlaubnis zur Stromproduktion endet am 31. Dezember.



Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz forderte die Bundesregierung auf, umgehend neue Brennstäbe für die drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland zu beschaffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) müsse "jetzt endlich handeln, um Stromknappheit im Winter zu vermeiden", sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. In den drei Atomkraftwerken könne angesichts der aktuellen Energiekrise nicht nur ein vorübergehender Streckbetrieb mit den alten Brennstäben aufrechterhalten werden.

"Wir müssen einen Weiterbetrieb so lange ermöglichen, bis die Gefahr eines Engpasses beseitigt ist", forderte Merz. "Die Zeit zur Bestellung neuer Brennstäbe läuft uns aber davon." Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Beschaffung neuer Brennstäbe mehr als ein Jahr dauert.



Zur Wiederinbetriebnahme der drei bereits abgeschalteten Akw sagte TÜV-Vertreter Bühler, natürlich sei der Aufwand für den Weiterbetrieb hier größer als bei den noch aktiven Kernkraftwerken, sagte Bühler. Wie schnell die stillgelegten Kraftwerke wieder ans Netz genommen werden könnten, sei aber "vor allem eine Frage des politischen Willens".



Bei den stillgelegten Kraftwerken müssten "einige Prüfungen und Sicherheitschecks" erfolgen, auch der Zustand der Brennelemente müsste gesondert geprüft werden, sagte der Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Allerdings habe in den vom Netz genommenen Kernkraftwerken noch "kein Rückbau" stattgefunden. "Sie wurden auch nicht in Teilen demontiert."



Eine Analyse im Frühjahr habe ergeben, dass lediglich die Brennelemente herausgenommen wurden und im Abklingbecken liegen, sagte Bühler. Daher sei jetzt zu prüfen, "ob sich in den vergangenen zwei, drei Monaten etwas verändert hat". Für den TÜV-Geschäftsführer steht fest: "Die drei Kraftwerke befinden sich nach unserer Überzeugung in einem sicherheitstechnischen Zustand, der es möglich machen würde, sie wieder ans Netz zu nehmen."



Zur Frage, wie lange die drei 2021 stillgelegten, aber auch die drei aktiven Meiler noch am Netz bleiben könnten, sagte Bühler: "Prüferisch wäre es möglich, die Laufzeit der Kraftwerke sowohl um drei Monate als auch um drei Jahre zu verlängern." Demnach könnten die insgesamt sechs Kernkraftwerke bis 2026 am Netz bleiben. mt/jp

Lindner bekräftigt Offenheit für längere Nutzung der verbliebenen Akw



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich erneut für den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke ausgesprochen. "Es muss in jedem Fall eine Stromlücke verhindert werden und zugleich darf Gas nicht mehr für die Energieproduktion eingesetzt werden, weil das so knapp geworden ist", sagte Lindner am Mittwoch in Berlin. Er sei "in der jetzigen Situation offen für die Nutzung der Kernenergie". Inwieweit das auch bereits stillgelegte Kraftwerke einschließen könne, könne er "nicht beurteilen".



Bei den drei noch in Betrieb befindlichen Kraftwerken "brauchen wir aber diese Diskussion", sagte Lindner. Es sei zu erwarten, "dass in den nächsten Monaten und möglicherweise auch Jahren verstärkt mit Strom auch geheizt wird, weil Gas so knapp ist". Der Finanzminister fügte hinzu: "Also müssen wir alle Kapazitäten zur Energieerzeugung erhalten und ausbauen."



Mit Blick auf den zweiten sogenannten Stresstest zur Sicherung der Stromversorgung sagte Lindner, die dem ersten Test zugrunde liegenden Zahlen "könnten sich ja verändert haben". Die Planung der Vorgängerregierung für den Strombedarf sei jedenfalls "unrichtig" gewesen, fügte der FDP-Politiker hinzu.



Seine Erwartung sei, dass der Stromverbrauch in den nächsten Jahren noch höher sein werde als ohnehin schon erwartet. Als Gründe nannte er unter anderem das Heizen mit Strom und mögliche weitere Fortschritte bei der Elektromobilität. "Das muss jetzt eben mit in ein Zahlengerüst aufgenommen werden."



Es gehe "nicht nur um einen Winter, sondern um einen längeren Zeitraum", bis es hinreichend viel Kapazität an Solar und Wind" gebe, so Lindner weiter. Dass dies nur mit Erdgas überbrückt werden könne, "das hat sich eben als wohl so nicht realisierbar herausgestellt".



Die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland müssen nach geltendem Atomrecht spätestens Ende Dezember vom Netz gehen. Ein erster Stresstest des Bundeswirtschaftsministeriums zur Stromversorgung hatte im Frühjahr ergeben, dass die Versorgungssicherheit Deutschlands selbst unter schwierigen Bedingungen gewährleistet sei. Aktuell läuft eine zweite Prüfung, deren Ergebnis in den nächsten Wochen erwartet wird. cha/mt