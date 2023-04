TUI hat staatliche Corona-Hilfen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro komplett zurückgezahlt

Tui-Logo © Nikolas Kokovlis/IMAGO

Der Touristikkonzern TUI hat die Corona-Krise endgültig überstanden.

Hannover in Deutschland - „Wir zahlen heute die verbliebenen Hilfen des WSF einschließlich Zinsen zurück“, erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel am Freitag. Die abschließende Zahlung an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Regierung beläuft sich demnach auf 750 Millionen Euro.

Das Hannoveraner Unternehmen hatte in der Corona-Krise staatliche Hilfskredite in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 war es für das weltweit größte Touristikunternehmen aber wieder bergauf gegangen und es begann mit der Rückzahlung. „Die TUI ist gestärkt auf Kurs, jetzt geht der Blick nach vorne, der Fokus liegt auf profitablem Wachstum“, erklärte Ebel. pe/ilo