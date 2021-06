Tui: Aufholjagd in vollem Gange - im Sommer könnte es für Urlauber eng werden

Starke Buchungszahlen

Die Deutschen sind angesichts des Abflauens der Corona-Pandemie in Urlaubslaune. Für den Sommerurlaub bedeutet das volle Strände und heiße Kopf-an-Kopf-Rennen um die Liegen am Pool.

Hannover - Der Tourismus ist eine der Branchen, die von Corona am härtesten getroffen wurde. Doch nun kommt das Geschäft wieder in Schwung, wie mehrere Indikatoren zeigen.

So berichtet der Reiseveranstalter FTI von stark steigenden Buchungszahlen. Auch die Airlines fahren ihr Geschäft wieder hoch. Angesichts der hohen Nachfrage setzt die Lufthansa sogar den Langstreckenflieger A350 für den Kurztrip nach Mallorca ein.

Nun kommen auch von der Tui, dem größten Touristikunternehmen in Europa, gute Nachrichten. Der Reisekonzern berichtet von starken Buchungen für den Sommer. „Die Aufholjagd für den Sommerurlaub ist gerade in vollem Gange, und die Konsumlaune für Reisen scheint täglich zuzunehmen“, so Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak. Man verzeichne starke Buchungswochen, die seit Mai sogar das Niveau der Vergleichswochen von 2019 toppen. Die beliebtesten Urlaubsziele lägen sogar prozentual zweistellig im Plus.

Tui mit Aufholjagd: Flug- und Bettenkapazitäten werden ausgebaut

Tui baut daher seine Flug- und Bettenkapazitäten in allen beliebten Reiseländern aus, im Sommer sollen 75 Prozent des Programms von 2019 angeboten. Dazu wird die komplette Tui-Fly-Flotte mit 22 Maschinen wieder zum Einsatz kommen. Nachholeffekte erwartet das Unternehmen zudem im Herbst.

Doch nicht nur die Nachfrage wächst. Auch die Urlauber sind offenbar bereit, mehr Geld für die erhofften schönsten Wochen des Jahres auszugeben, etwa für attraktivere Hotels und höhere Kategorien. Die Gäste ließen sich ihren Urlaub rund 25 Prozent mehr kosten als im Vorkrisenjahr 2019, berichtet Andryszak. Zudem werden tendenziell längere Reisen gebucht. Statt acht bis zehn Tage fahren die Deutschen im Schnitt zurzeit zehn bis 14 Tage in den Urlaub. Die Pauschalreise erlebt den Angaben zufolge eine Renaissance und hat derzeit einen Anteil rund 70 Prozent am Gesamtmarkt.

Tui mit Aufholjagd: im Sommer könnte es eng werden

Gefragt sind vor allem die Balearen mit Mallorca und Ibiza sowie Griechenland mit den Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Die türkische Riveria mit Antalya arbeitete sich auf den dritten Platz vor. Die Kanaren mit Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa liegen in der Gunst der Tui-Urlauber ebenfalls weit vorn. Gute Buchungen stellt Tui auch für Ziele fest, bei denen Urlauber mit dem Auto anreisen. So liegt Mecklenburg-Vorpommern überraschenderweise auf Platz 9.

Wer jetzt spontan seinen Sommerurlaub buchen möchte, findet Tui zufolge in allen beliebten Ferienzielen noch genügend Angebote. In den Sommerferien kann es aber auf den „touristischen Rennstrecken“ eng werden. Hier sind die Familienhotels in erster Strandlage als erstes ausgebucht.

Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen 1. Mallorca 2. Kreta 3. Türkische Riviera 4. Rhodos 5. Kos 6. Fuerteventura 7. Gran Canaria 8. Teneriffa 9. Mecklenburg-Vorpommern 10. Ibiza Quelle: Tui

